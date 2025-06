Una forta pedregada trenca vidres, coberts i teulades a Santa Pau

Una forta pedregada a Santa Pau, a la comarca de la Garrotxa ha deixat grans desperfectes el passat diumenge 1 de juny. En concret, s'han malmès els coberts d'algunes granges de la localitat, especialment a tres que estan situades a la zona dels arcs. Els pagesos es mostren "preocupats" perquè ha deixat les teulades "com un colador". En cas que torni a ploure pròximament, afectaria directament el bestiar.

Segons han informat, la majoria dels coberts estan fets amb fibrociment, un material de construcció compost per ciment i fibres que presenta una gran lleugeresa i resistència. En alguns casos aquests tipus de sostre contenen amiant o uralita, dels quals es va prohibir la comercialització l'any 2002. Es va demostrar que la inhalació de fibres podia provocar malalties com asbestosi, mesotelioma o, fins i tot, alguns tipus de càncer. El material que ja estava instal·lat, segons la Generalitat, es podia mantenir mentre estigués en bon estat o fins al final de la seva vida útil, que es calcula que és d'un màxim de quaranta anys.

Un sostre de fibrociment foradat a Santa Pau.

ACN

Els propietaris de Santa Pau estan pendents de canviar els fibrociments per metall, però lamenten "la lentitud" de les ajudes per poder substituir-les. La pedregada, però, també va afectar alguns dels vehicles que estaven aparcats a la intempèrie i va deixar cotxes malmesos amb vidres trencats i canals de plàstic destrossades. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, ha comunicat que ja estan en contacte amb la Generalitat i el govern espanyol per a sol·licitar subvencions.

Una primavera plujosa

Aquest inici de primavera s'ha caracteritzat per les precipitacions abundants que han afectat bona part de Catalunya i han aconseguit posar fi a la situació de sequera que patia el país. Els paisatges naturals de les comarques gironines s'han tenyit de verd i ha revifat la major part de les rieres i fonts de la Garrotxa.

El passat dimarts 13 de maig, segons va informar el Meteocat, també es van produir tempestes que, de manera local, van descarregar amb intensitat en forma de pedregada. És el cas de Sant Hilari, que va registrar una espectacular pedregada que segons l'AEMET, va registrar 49,8 mm d'aigua amb intensitat molt forta. D'aquesta quantitat, 48 mm van caure només en una hora.