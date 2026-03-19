Figueres retira els contenidors soterrats antics i prepara el canvi de model de recollida de residus

L’Ajuntament de Figueres ha posat en marxa l’eliminació dels contenidors soterrats que han quedat obsolets, després d’acumular incidències i una despesa anual per reparacions d’uns 60.000 euros. El consistori també vol remodelar les voreres i el sòl que ocupaven aquests punts de recollida. Durant aquest període transitori, la ciutadania trobarà informació sobre el canvi als contenidors provisionals de càrrega lateral, on ja es podrà veure el disseny de la nova generació, incloent-hi la fracció orgànica.
Amb el contracte aprovat el gener passat, s’instal·laran més de 1.000 contenidors de càrrega bilateral. Aquest nou format admet la recollida de cinc fraccions: orgànica, resta, vidre, envasos i paper i cartró. La introducció d’una prova pilot per recollir olis domèstics n’és una altra característica. Les àrees de recollida passen de 230 a 190, deixant més espai disponible als carrers.
El servei, adjudicat a la unió d’empreses Fomento de Construcciones i Contratas (FCC)-AREMA, suma un pressupost de 38 milions d'euros i es desplegarà durant vuit anys. Es preveu que després de l’estiu entri en funcionament la nova operativa, amb prop d’una vintena de vehicles nous, entre camions i furgons destinats al servei.
La recollida porta a porta arriba al comerç
Una de les innovacions destacades serà la recollida porta a porta en comerços, establiments hostalers i el sector industrial. En restauració, incloses fruiteries, menjadors escolars i socials, es recolliran cada dia les fraccions resta i orgànica. Els comerços ubicats al centre disposaran també de recollida per al paper, cartró i envasos. Els polígons industrials passaran a tenir recollida porta a porta de totes les fraccions, fet que eliminarà contenidors del carrer.
A més de les modificacions principals, el contracte contempla mesures afegides, com ara la recollida selectiva al mercat de fruita i verdura i també del paper i cartró generats als centres educatius municipals.