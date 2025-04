«La idea del restaurant era recuperar l’esperit d’espai de trobada, de pensament i d’aprenentatge»

Aquest mes d’abril, el restaurant Anònims de Granollers ha celebrat 20 anys de vida. Des dels seus inicis, aquest establiment ha combinat gastronomía i literatura, una proposta única que, a més, va acompanyada d’exposicions, presentacions de llibres, xerrades i moltes altres trobades culturals. Lluís Guix, la cara més visible d’aquest establiment, ha explicat a NacióGranollers que ja s’han fet més de 1.000 activitats durant aquestes dues dècades.

D’on ve la idea d’unir lletres i menjar?

Abans havia obert El Tramuntana al carrer Sant Josep. La idea era que hi hagués llibres i que s’hi poguessin fer xerrades i trobades culturals. Ara, a la biblioteca de l'Anònims hi tenim 1.000 llibres. I a la venda en tenim 3.000: amb novel·la, poesia, literatura, temàtiques d'història i política... Cada setmana fem alguna activitat cultural; ja en devem portar més de 1.000 en aquests 20 anys.

Es va inspirar en els ateneus?

La idea era recuperar l’esperit d’espai de trobada, de pensament i d’aprenentatge. Que la gent pogués escoltar xerrades, proposar-ne d’altres… En principi, mai diem que no a ningú. Si algú vol organitzar un club d’escacs, per exemple, se li facilita l’espai.

Potser tinc 8.000 llibres, entre els que guardo a casa meva i els que tinc a casa de la meva mare.

I els llibres…

Volíem tenir un espai de llibreria amb llibres vinculats al pensament crític, que no són fàcils de trobar. Tenim llibres per vendre i llibres de biblioteca per prestar als setanta socis que tenim i que paguen una quota regularment. També n’hi ha per llegir per a qui vulgui, però dins del restaurant.

A casa seva tampoc li falten llibres, oi?

Potser tinc 8.000 llibres, entre els que guardo a casa meva i els que tinc a casa de la meva mare. Des de que sóc petit sempre m’ha agradat llegir. Altra gent té altres aficions, la meva és aquesta.

A Granollers hi ha tradició d’espais culturals de trobada?

La Unió Liberal era un espai molt obert, amb gent molt diversa i amb xerrades de tot tipus. I també hi havia l'Ateneu Llibertari que feia moltes activitats i era un espai de trobada. Una mica, la idea de l'Anònims era aquesta.

El nostre lema és “menjars i pensars”: menjar bé a un preu assequible, amb producte de proximitat.

Hi ha altres exemples, a altres ciutats?

A Barcelona no hi ha gaires exemples com el nostre. Hi ha casals amb bar que fan activitats, però restaurants no n’hi havia gaire, almenys fa 20 anys. I no tenen llibreria. La nostra idea era que fos molt obert, no només per als incondicionals.

Hi ha molta relació entre la gastronomia i la cultura?

El nostre lema és “menjars i pensars”: menjar bé a un preu assequible, amb producte de proximitat. Per a nosaltres és important que el menjar sigui bo. La gent pensa que som un local alternatiu amb llibres, però nosaltres donem molta importància al restaurant, i que sigui assequible. Preus molt ajustats, però de qualitat.