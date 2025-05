El Futur és Ara: torna l'examen anual a les polítiques climàtiques de Catalunya

Com avancen les polítiques climàtiques a Catalunya? Aquesta és la pregunta que en els darrers tres anys intenta respondre El Futur és Ara, una coalició d'entitats socioambientals. Una aliança que emergeix amb el final de curs per posar notes i que aquest dissabte celebrarà l'acte anual al Hub Social de Barcelona. “La cita es tancarà amb un manifest de prioritats pels pròxims 12 mesos dirigides al Govern i el Parlament”, explica Sergi Nuss.

Les reclamacions d'El Futur és Ara

El Futur és Ara aplega entitats com Renovem-nos, Oikia, Greenpeace, Conservació.cat i l'associació per a la Promoció del Transport Públic. També en formen part Revo-Prosperitat Sostenible, l'IREC, Voluntàries.cat, Ecoserveis, el Centre per a la Sostenibilitat Territorial i Teachers for Future.

La tercera edició d'aquest examen a les polítiques climàtiques del país se celebrarà aquest dissabte 31 de maig a partir de les 11.00 al Hub Social Barcelona (carrer Girona, 34). “Avaluarem el grau de compliment de les reivindicacions fetes fins ara, l’evolució de la situació climàtica del país i el cost social que ja té el canvi climàtic en termes de salut i economia”, explica Sergi Nuss, portaveu de Renovem-nos i de les entitats que formen el Futur és Ara.

Entre altres, s'avaluarà l'evolució de Catalunya en emissions, biodiversitat, salut, transició energètica i impacte sobre l'economia amb els següents ponents: