Europa torna a frenar la llei antidesforestació

La Comissió Europea ha tornat a proposar endarrerir un any més, fins al desembre del 2026, l'aplicació de la llei que prohibeix importar a la Unió Europea productes que causin desforestació. L’anomenada llei antidesforestació havia d’entrar en vigor el 2024, però, fa un any, l'executiu d'Ursula von der Leyen ja va demanar posposar-la fins al desembre d'aquest any. Tant el Parlament Europeu com el Consell de la UE -on seuen els estats membres- van avalar la petició de l'executiu comunitari. Tanmateix, aquest dimarts Brussel·les ha anunciat que tornarà a demanar endarrerir l'aplicació de la norma per "evitar incerteses i dificultats operatives". Ara, de nou, el Consell de la UE i l'Eurocambra hauran de donar llum verda a la proposta.
El reglament, aprovat el 2023, obliga a les empreses demostrar a través d'un sistema de geolocalització que els productes venuts a la UE no han generat desforestació o degradació forestal. Entre les matèries que es veuran afectades un cop entri en vigor la normativa hi ha el cafè, el cacau, el cautxú, la ramaderia, l'oli de palma, la soja o la fusta, així com derivats d'aquests.
L'octubre de l'any passat, la Comissió Europea ja va plantejar retardar un any l'aplicació de la norma argumentant que el nivell de preparació dels mateixos estats membres de la UE era "desigual". "Mentre que molts esperen estar llestos a temps amb una preparació intensiva, altres han mostrat preocupació", apuntava la CE en un comunicat.
Aleshores, tant el Parlament Europeu com el Consell de la UE van avalar prorrogar l'entrada en vigor fins al desembre d'aquest 2025. No obstant això, de nou, l'executiu de Von der Leyen ha tornat a fer-se enrere i demanarà als estats i els eurodiputats posposar un any més l'aplicació.
La justificació de la Comissió Europea
"Encara que els nostres esforços de simplificació -de la normativa- han sigut substancials, hem arribat a la conclusió que no podem complir amb el termini original sense provocar interrupcions a les empreses i cadenes de subministrament", ha assenyalat el portaveu de la Comissió Europea Olof Gill.
Segons ha indicat, Brussel·les té "serioses preocupacions" en relació amb la capacitat del sistema informàtic, motiu pel qual ha tornat a posar sobre la taula la pròrroga per tal d'evitar "incerteses i dificultats operatives" i "corregir els riscos identificats".
Fonts comunitàries han detallat aquest dimarts, poc després de l'anunci, que les reunions durant els últims mesos entre Brussel·les i diferents agents del sector han posat de manifest la manca de capacitat del sistema. "Les interaccions previstes excedien àmpliament tots els pronòstics que havíem dibuixat, i això presenta un risc per al funcionament adequat del sistema", assenyalen. En aquest sentit, confien que el període addicional d'un any conformi un temps "relativament llarg, però alhora curt" per posar remei a un problema que es va notificar a principis d'aquest estiu.
Compromís amb la mesura
Malgrat el nou ajornament, les mateixes fonts comunitàries remarquen que, en cap cas, la decisió no respon a un menysteniment per part de la Comissió Europea cap als objectius per combatre la desforestació. De fet, la comissària europea per al Medi Ambient, la sueca Jessika Roswall, ha remarcat aquest dimarts en una atenció als mitjans prèvia a la reunió del Consell d'Agricultura que la lluita contra la desforestació és una qüestió "molt important per al món i per a la UE".
Tot i que no s'ha especificat quan està previst que la Comissió Europea posi una nova proposta sobre la taula, les fonts consultades confien que sigui aviat, després de mantenir converses amb el Parlament Europeu i els estats membres.
"El reglament antidesforestació és una peça clau de la legislació per ajudar a combatre la desforestació global i garantir cadenes de valor sostenibles, ha remarcat també el portaveu Gill. "La Comissió ha treballat intensament amb les parts interessades dins i fora de la UE per assegurar que la norma pugui aplicar-se a partir del pròxim any de manera senzilla i viable", ha sentenciat.