Front ambientalista per exigir una vicepresidència d'emergència climàtica al nou Govern

Les mobilitzacions dels pagesos van forçar que el conseller d'Acció Climàtica acceptés canviar el nom del departament. El canvi, que finalment no s'executarà per la convocatòria d'eleccions, va tornar a posar sobre la taula un vell debat: en quina forma s'han d'organitzar les polítiques ambientals en el si del Govern. En plena precampanya, un front d'una quinzena d'entitats ambientalistes formada per Renovem-nos, Oikia o Greenpeace, entre altres torna a exigir una vicepresidència de Transició Ecosocial i Emergència Climàtica. "L'actual descoordinació s'ha d'acabar", assegura Enric Pardo.

Per què és necessària una vicepresidència?

Les quinze entitats ambientalistes signants consideren que fa molts anys que s'arrossega una tibantor entre el Departament d'Acció Climàtica i els dedicats al desenvolupament econòmic. A parer seu, això ha provocat que les polítiques ambientals no hagin avançat, però en plena emergència climàtica és necessari un punt d'inflexió. "Això no pot continuar més", explica Enric Pardo, membre de Renovem-nos i portaveu de la coalició d'entitats.

I el resultat? "Polítiques disperses" a partir de les prioritats de cada departament, en comptes d'un full de ruta que segueixi els acords internacionals de limitar l'escalfament global a +1,5 ºC o a una conservació efectiva de la biodiversitat i els espais naturals, segons els signants del manifest que s'ha presentat aquest dijous al Col·legi de Periodistes.

En aquest sentit, consideren necessari un mecanisme de coordinació com tenen molts governs del món, des de l'espanyol al francès, passant per Austràlia, Grècia o Portugal. La vicepresidència que proposen, més enllà de les competències que tingui, ha de poder coordinar totes les polítiques amb incidència ambiental. "El més important és que tingui autoritat política", assegura Enric Pardo.

En aquest sentit, entén que el sector primari reclami recuperar el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, però considera que tant aquesta conselleria com les d'Economia, Indústria o Territori, entre altres, haurien d'estar coordinats per aquesta futura vicepresidència. "El que no volem és recuperar un Departament de Medi Ambient independent, però que sigui l'última prioritat del govern", explica el portaveu dels ambientalistes.

Quines entitats promouen la iniciativa?

La reclamació d'una vicepresidència d'emergència climàtica és compartida per una coalició d'entitats vinculades a la transició energètica, de conservació de la biodiversitat, a l'activisme ecologista o de mobilitat sostenible, entre altres.