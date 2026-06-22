Jornada intensiva, gorres i aigua fresca per als temporers que cullen fruita a Ponent durant l'onada de calor

Els agricultors de Ponent han adaptat els horaris de treball davant l'onada de calor que afecta la plana de Lleida, amb temperatures que aquest dilluns podrien assolir els 43 graus.\r\n\r\nLa prioritat al camp és evitar les hores de màxima insolació i preservar la seguretat i la salut dels treballadors durant la recol·lecció de la fruita dolça. El cap sectorial de fruita dolça de JARC i agricultor, Sergi Balué, explica que fa dies que han modificat les jornades laborals per reduir l'exposició a la calor.\r\n\r\n"Comencem a les sis del matí i fem una jornada contínua fins a les dues de la tarda. Si les temperatures són massa elevades, partim l'horari o deixem de treballar", assenyala a l'ACN des d'una finca de préssecs plans del terme dels Alamús (Segrià).\r\n\r\n\r\n\tTota la informació: especial calor extrema a l'estiu a Barcelona i Catalunya\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nCatalunya s'enfronta a temperatures extremes: consulta-les municipi a municipi Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n