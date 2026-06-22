22 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Acció

Jornada intensiva, gorres i aigua fresca per als temporers que cullen fruita a Ponent durant l'onada de calor

  • Treballadors en una finca del Segrià en plena onada de calor -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juny de 2026 a les 12:21
Actualitzat el 22 de juny de 2026 a les 12:32

Els agricultors de Ponent han adaptat els horaris de treball davant l'onada de calor que afecta la plana de Lleida, amb temperatures que aquest dilluns podrien assolir els 43 graus.

La prioritat al camp és evitar les hores de màxima insolació i preservar la seguretat i la salut dels treballadors durant la recol·lecció de la fruita dolça. El cap sectorial de fruita dolça de JARC i agricultor, Sergi Balué, explica que fa dies que han modificat les jornades laborals per reduir l'exposició a la calor.

"Comencem a les sis del matí i fem una jornada contínua fins a les dues de la tarda. Si les temperatures són massa elevades, partim l'horari o deixem de treballar", assenyala a l'ACN des d'una finca de préssecs plans del terme dels Alamús (Segrià).

Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar