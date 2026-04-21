Barcelona estrena un nou parc al barri de Sant Antoni per combatre la calor

L'Ajuntament de Barcelona estrenarà un nou parc al barri de Sant Antoni per combatre la calor ara que s'acosta l'estiu. Aquest parc, però, no serà típic, sinó que serà un espai amb jocs d'aigua ideal per remullar-se i refugiar-se de les altes temperatures. Aquest equipament estarà situat a l'avinguda de Mistral, en ple barri de Sant Antoni. Concretament, a la cruïlla entre el carrer de Rocafort i el carrer d'Entença. La idea, tal com confirmen fonts municipals a Nació, és que aquest nou espai pugui servir com a refugi climàtic per a la ciutat.
Aquest projecte comptarà amb una inversió de 220.000 euros i tindrà una superfície de 42 metres quadrats. Les mateixes fonts municipals consultades també mantenen que aquest equipament ha de permetre refugiar-se de la calor, especialment durant els mesos d'estiu en què les altíssimes temperatures ja s'han convertit en una tònica constant. A més, a banda de protegir-se de la calor, aquest nou parc també donarà una alternativa de joc per als menuts del barri i la resta de la ciutat.
Aquest nou parc aquàtic de la capital catalana comptarà amb diversos brolladors i altres elements pensats per a totes les edats. A més, en aquesta línia, des del consistori també deixen clar que es mantindran les mesures de seguretat necessàries per garantir que nens i nenes puguin gaudir de la zona de joc. També, tal com remarquen, els menuts amb diversitat funcional.
Com funcionarà l'espai?
Els elements aquàtics només estaran disponibles entre el mes de juny i el mes de setembre, tant amb horari de matí com de tarda, ja que és el període en què les temperatures són més elevades.
Durant els mesos en què l'espai estigui habilitat -és a dir, entre juny i setembre-, els diferents aquàtics habilitats per als menuts de casa es podran activar a través de prémer un polsador. Des de l'Ajuntament asseguren que el parc tindrà un límit de consum de 10 metres cúbics d'aigua al dia, ja que volen fomentar un consum responsable. Això equival a 10.000 litres d'aigua cada dia durant aquests dos mesos, el qual equival al 0,004% del consum diari de la ciutat de Barcelona.