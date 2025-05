Front comú per salvar les platges del litoral de Barcelona

Estat, Generalitat, ajuntaments i AMB treballen en un protocol de col·laboració per protegir el litoral metropolità de fenòmens com la regressió de les platges o els efectes dels cada cop més intensos efectes dels temporals. Així ho ha anunciat aquest dimecres des de la platja del Litoral de Sant Adrià de Besòs, que s’ha reobert després després de quatre anys, el gerent de l’AMB, Ramon Torra. L’objectiu, ha explicat, és que totes les administracions implicades puguin planificar amb “perspectiva” les accions de futur que s’han de fer, programar-les i finançar-les. Torra ha recordat que els 30 quilòmetres de platges metropolitanes “són l’espai públic de major ús” i que cal protegir-les per garantir el seu gaudi.

Durant la tradicional roda de premsa de presentació de la temporada de bany, el gerent de l’AMB, Ramon Torra, ha recordat que els 30 quilòmetres de platges metropolitanes van ser utilitzades l’any passat per més d’11 milions de persones, el que les converteix en l’espai públic més utilitzat per la ciutadania durant bona part de l’any. Un entorn, ha afegit el gerent de l’organisme metropolità, que s’enfronta a dos grans reptes: la regressió de les platges, que en els últims quatre anys han perdut 87.000 metres cúbics de sorra, el 15% del total; i els efectes dels canvi climàtic en forma de temporals cada cop més virulents. Uns efectes, ha dit, que obliguen a plantejar un projecte d’estabilització del litoral perquè la gent en pugui continuar gaudint.

Amb aquest objectiu, les administracions afectades, Estat, Generalitat, ajuntaments i AMB, estan preparant un protocol de col·laboració per planificar les accions necessàries. “És tracta de tenir una perspectiva de què ha de passar amb aquesta costa i com s’ha de garantir un actiu tant important més enllà d’accions puntuals”, ha afegit.

Una de les primeres actuacions que s’hauria d’abordar amb el nou protocol serà la recuperació i estabilització del front marítim de les Tres Xemeneies per protegir el col·lector de Llevant que s’ha de desplaçar i crear una nova platja que arribi fins a Badalona. Aquí, l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha dit que és el gran repte si es vol “un espai emblemàtic a l’entorn de les Tres Xemeneies” és la recuperació d’aquest tram de litoral.

Tot i que no n’ha donat gaires detalls, Torra ha apuntat que es treballa per tenir enllestit el protocol abans de finals d’any i que de moment es continuarà actuant com fins ara en els sectors que més ho necessitin, com és la recuperació de la platja de Montgat, una de les més afectades per la regressió per la seva proximitat al Port del Masnou.

Platges més accessibles i esportives

El gerent de l’AMB, Ramon Torra, ha destacat que aquest estiu la ciutadania podrà gaudir de 30 quilòmetres de platges equipades en funció de les seves necessitats i particularitats naturals. Les instal·lacions, ha dit, reuneixen tots els requisits de servei públic: són adaptades i inclusives, fomenten l’esport i els hàbits saludables i ofereixen una qualitat ambiental de primer ordre gràcies a la preservació ecològica dels sistemes dunars.

L’inici de campanya ha estat precedit per una primavera de molts contrastos meteorològics, amb precipitacions abundants i temporals marítims durant el mes de març, que han requerit simultàniament preparar el muntatge dels equipaments i vigilar l’onatge per minimitzar els danys.

Les novetats més rellevants amb relació al mobiliari i els equipaments són la incorporació de més línies de boies d’ajuda al bany, la millora de passeres, la instal·lació de noves pèrgoles per a accessos adaptats amb ajuda al bany i la incorporació d’elements esportius com instal·lacions de cal·listènia o camps de vòlei.

L’AMB continua invertint en l’accessibilitat a les platges i enguany incorpora nous elements i equipaments que permeten millorar la inclusió en aquests espais públics. Així, s’han instal·lat 12 noves línies de boies d’ajuda al bany a les platges del delta del Llobregat i Barcelona i s’han millorat els accessos amb pasteres més amples i senyalitzades. També s’han instal·lat dues noves pèrgoles per a accessos adaptats amb ajuda al bany a Barcelona de 50 m2 cadascuna.