El Govern posa data límit per pagar tots els ajuts a la instal·lació de plaques solars amb fons Next Generation

La directora general d’Energia, Marta Morera, ha assegurat aquest dimecres que tots els ajuts sol·licitats amb fons Next Generation per instal·lar plaques fotovoltaiques s'hauran resolt i pagat d'aquí al mes de juny del 2026. Morera reconeix que davant el gran nombre de sol·licituds rebudes, unes 75.000, el procés per atorgar les subvencions no ha estat el més eficient.
Tot i això, ha recalcat que calia garantir que tothom qui volia accedir als ajuts complia amb els requisits, i d'aquí la llarga espera. “Totes les normatives impliquen uns processos que s’han d’anar revisant, agilitzant i simplificant, però també hem d’assegurar que tot es fa correctament”, ha afegit.
Només el 18% dels sol·licitants dels ajuts amb fons Next Generation per instal·lar plaques fotovoltaiques a casa han rebut els diners més d’un any i mig després de tancar-se la convocatòria. A més, l’allau d’expedients inicial i el volum final de més de 75.000 sol·licituds han derivat en uns terminis de resolució per part de l’Icaen que arriben a superar els de dos anys i mig. I, als 932 dies d'espera mitjana, almenys pels darrers expedients resolts al juliol, cal sumar-li el termini de pagament un cop justificada la instal·lació, que és de 13 mesos, segons ha sabut l’ACN.
Els ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables són subvencions provinents dels fons Next Generation EU i que, a Catalunya, tramita l’Institut Català de l’Energia (Icaen). L’import sol·licitat, en conjunt, puja a 400 milions d’euros, que superen de llarg el pressupost de la línia (208,8 MEUR). Fins ara s’han concedit 182,4 milions i pagat, 51,8.
En concret, el Programa 4, adreçat a noves instal·lacions d’autoconsum -amb emmagatzematge o sense- en l’entorn residencial, i també el tercer sector i de les administracions públiques, es va obrir el gener de 2022 i, després de diverses pròrrogues, es va tancar el 31 de desembre del 2023. En aquest temps, l’Icaen va rebre 75.397 sol·licituds que sumen 400 milions en ajudes demanades, molt per sobre del pressupost total de la línia.
D’aquest ingent volum d’expedients, l’Icaen n’ha resolt a hores d'ara una mica més de la meitat (41.618), dels quals n'ha abonat un terç (13.635), per valor de 51,8 milions d’euros, d'acord amb la darrera actualització de l'estat dels expedients facilitada a l'ACN aquesta setmana. Això representa que s'han pagat tan sols el 18% de tots els expedients que es van presentar. Segons l'organisme, en pocs dies es farà un atorgament de 8.343 expedients més.
Els sol·licitants expressen frustració
Molts d’aquests sol·licitants són particulars que van tramitar la sol·licitud ja fa més de dos anys i que encara esperen per cobrar l’ajut, tot i que ja han instal·lat les plaques a casa. Sovint, les subvencions de particulars les tramita la seva comercialitzadora elèctrica o, directament, l’instal·lador de les plaques.
Una d’aquestes empreses, amb seu al Vallès Occidental i que compta 15.000 instal·lacions només en l’àmbit residencial, admet a l’ACN que la lentitud en la concessió i en el pagament d’aquests ajuts “ha generat bastanta frustració” en molts dels seus clients. Coneixedors per experiència del que està succeint en altres comunitats amb aquests ajuts que es nodreixen de fons europeus, asseguren que les demores no són generalitzades, i remarquen que “a Madrid, han sigut molt més eficients".