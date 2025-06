El Banc Europeu d'Inversions (BEI) destinarà 1.600 milions d'euros a finançar la construcció de la interconnexió elèctrica entre Espanya i França a través del golf de Biscaia. El projecte augmentarà la capacitat d'intercanvi elèctric entre la península Ibèrica i l'estat francès de 2.800 a 5.000 megawatts (MW) a través d'una línia submarina de 400 km de longitud -300 dels quals per sota l'aigua- que unirà les estacions elèctriques de Gatika, al País Basc, i Cubnezais, a Aquitània.

La interconnexió es finançarà amb préstecs als gestors elèctrics d'Espanya -Red Elèctrica- i França -Réseau Transport d'Electricité (RTE)-, i arriba després que Madrid i Lisboa reclamessin pressionar París per accelerar el projecte arran de l'apagada elèctrica de l'abril. Cal recordar que els experts consideren clau les interconnexions i l'emmagatzematge per reduir el risc de noves crisis de subministrament.

Inici de les obres del tram terrestre

L'acord entre les parts s'ha tancat aquest dilluns a Luxemburg en un acte amb presència de la presidenta del BEI, Nadia Calviño, el comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, el subsecretari espanyol de Transició Ecològica, Miguel Gonzàlez, i el ministre francès d'Indústria i Energia, Marc Ferracci. L'anunci arriba pocs dies després que REE comencés les obres del tram terrestre -també soterrat- a Biscaia.

"La firma d'aquest acord marca un pas decisiu en la construcció de la "Unió de l'Energia" i en el reforç de la resiliència del sistema elèctric europeu en el seu conjunt. Estic segur que no serà l'últim", ha afirmat González. En l'acte també hi ha participay la presidenta de Redeia, la societat matriu de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, i el director general de Finances de RTE, Thomas Veyrenc.

Segons un comunicat de les parts, amb l'acord d'aquest dilluns han quedat subscrits els primers trams dels préstecs, per valor de 1.200 milions d'euros. El finançament aprovat pel BEI se sumarà als 578 milions d'euros assignats per la Comissió Europea a aquest projecte en el marc del mecanisme "Connectar Europa".

"El suport del BEI a la interconnexió entre França i Espanya és clau perquè la península Ibèrica deixi de ser una illa energètica. Aquest acord representa un canvi important des del punt de vista de la integració energètica, un àmbit clau per a la competitivitat i l'autonomia estratègica de la Unió Europea", ha dit Calviño.

L'objectiu del projecte, que està previst que es posi en marxa el 2028, és reforçar la capacitat d'interconnexió elèctrica entre França i Espanya per tal que la península Ibèrica pugui avançar en l'objectiu fixat per Brussel·les perquè els estats membres assoleixin un 15% d'interconnectivitat l'any 2030. En un informe recent, la Comissió Europea va avisar que Espanya "es queda molt curta" en els objectius d'interconnexió elèctrica i va reclamar a l'Estat "redoblar esforços" per garantir "prou inversions" en infraestructures que assegurin les "necessitats nacionals i transfrontereres".

L'anunci del BEI arriba poc després que Espanya i Portugal reclamessin a Brussel·les un compromís "polític i financer ferm" per millorar les interconnexions elèctriques amb la resta del continent europeu arran de la gran apagada del 28 d'abril. Aleshores, el govern espanyol i el portuguès van enviar una carta conjunta comissari europeu d'Energia i Habitatge, Dan Jørgensen, on l'instaven a "accelerar la finalització de les interconnexions elèctriques amb la península Ibèrica" amb inversions "substancials" i reclamaven pressionar el govern d'Emmanuel Macron per pactar "objectius i passos concrets" per aconseguir la "integració plena" de la península Ibèrica amb el sistema elèctric europeu.