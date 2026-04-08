Uns àudios inèdits mostren problemes a la xarxa mesos abans de l’apagada general

Un seguit de comunicacions intercanviades entre els tècnics de Red Eléctrica (REE) i diversos operadors, als quals ha tingut accés l’ACN, mostren que mesos abans de l’apagada general d’abril es van produir episodis d’inestabilitat.
Tal com consta en una conversa entre Endesa Barcelona i el centre de control de REE, els gestors del servei a Catalunya van experimentar una “caiguda sobtada de tensió” el 31 de gener de 2025, fet que els va portar a demanar explicacions. A REE admetien el problema i l’atribuïen al fet que els productors d’energia fotovoltaica havien “alliberat una barbaritat” de MW. “Ha estat una oscil·lació molt forta”, deien tot apuntant que havia estat “molt gros”: “Ho heu vist tots els distribuïdors, com és normal”.
Un altre àudio, del migdia del 7 d’abril, apunta que setmanes abans de l’apagada ja hi havia problemes d’inèrcia al sistema, fet que generava alguns dubtes entre els tècnics de REE per la caiguda de la producció nuclear, que contribueix a estabilitzar el sistema. En una comunicació entre Sevilla i el centre de control de REE, apuntaven que a partir d’aleshores s’hauria de conviure amb problemes d’inèrcia del sistema i que això podria provocar un “punt d’inflexió”.
Una «cascada de sobrevoltatge»
Segons l'informe preliminar del grup d'experts de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d'Electricitat (ENTSO-E), l'apagada elèctrica que va afectar tota la península Ibèrica el 28 d'abril passat va ser provocada per una "cascada de sobrevoltatge" que es va iniciar al sud de l'Estat i que, ràpidament, es va expandir a la resta del territori espanyol i portuguès. Aquest anàlisi es limita a exposar els fets, però no entra a repartir responsabilitats i minimitza l'impacte de les energies renovables, contràriament a les conclusions en un primer moment.
L'anàlisi del grup d'investigació, format per 45 experts d'operadors de sistemes de transmissió, conclou que es tracta de l'incident elèctric "més greu d'Europa en els últims 20 anys". La causa, segons les dades presentades, va ser un desajust entre l'oferta i la demanda del sistema, així com desequilibris entre la tensió i la freqüència del voltatge que van provocar una desconnexió "en cadena" de les plantes de generació d'energia del sud-oest d'Espanya.