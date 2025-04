15 llibres climàtics per regalar(-te) aquest Sant Jordi

Canvi climàtic, residus, incendis forestals, energia, pagesia i transició ecosocial. Aquesta és, a grans trets, la proposta d'Impacte per aquest Sant Jordi. Una llista de 15 llibres publicats els darrers mesos -bàsicament assajos, però també destaca el periodisme narratiu- per regalar o per regalar-se aquest 23 d'abril o més endavant.

1. El carro de fenc de Jaume Terradas

Un assaig sobre com la humanitat ha perpetrat una “constant agressió contra la natura”. El catedràtic honorari d'Ecologia de la UAB, fundador del CREAF i impulsor dels estudis de Ciències Ambientals, resumeix en aquest llibre dècades dedicades a la investigació i a la reflexió i reclama un canvi radical del nostre estil de vida per assegurar la supervivència de l’espècie humana.

2. Un món de deixalles d'Oliver Franklin-Wallis

Una immersió periodística a les entranyes de la crisi global dels residus. Des dels abocadors més remots fins a les indústries més contaminadores, aquest guardonat periodista ens guia per un món sovint invisible i pudorós, amb una narrativa àgil i impactant que denuncia la dependència sistèmica de la nostra societat als residus. Un brillant exemple de periodisme narratiu i que al nostre país va arribar primer en català que en castellà.

3. El tiempo del fuego de John Vaillant

Crònica intensa i documentada de l'apocalíptic incendi a Fort McMurray, centre neuràlgic de la indústria petroliera canadenca. El reputat periodista explora la relació humana amb el foc i adverteix sobre un futur on els megaincendis forestals podrien ser la nova normalitat.

Títol : El tiempo del fuego. Historia de un incendio en un mundo más cálido

: El tiempo del fuego. Historia de un incendio en un mundo más cálido Editorial i primera edició: Capitán Swing (gener de 2025)

i primera edició: Capitán Swing (gener de 2025) Temàtiques : incendis forestals

4. El fil verd i roig de Sergi Cot i Marta Guillaumes

Una obra coral que analitza les múltiples dimensions de la crisi ecosocial i climàtica des d’una perspectiva d’ecologisme emancipador. Amb reflexions que connecten l’ecologia amb la justícia social i nacional, el llibre pretén ser una eina per entendre les arrels dels problemes i alhora trobar-hi camins de resistència i transformació.

5. Futurs (im)possibles de Rubén Suriñach i Eva Vilaseca

Un altre llibre coral sobre la crisi ecosocial. Lluny de la distopia, recull propostes transformadores des de l’activisme, l’art i la política, amb veus vinculades a la investigació i als moviments socials.

Títol : Futurs (im)possibles. Propostes i imaginaris per una transició ecosocial

: Futurs (im)possibles. Propostes i imaginaris per una transició ecosocial Editorial i primera edició: Pol·len Edicions (desembre de 2024)

i primera edició: Pol·len Edicions (desembre de 2024) Temàtiques : canvi climàtic i acció climàtica

6. 2050. Por qué un mundo sin emisiones es casi imposible de Vaclav Smil

Amb dades demolidores, el científic canadenc d'origen txec exposa les limitacions reals d'una transició energètica total. Ens adverteix que el camí cap a un món sense emissions és llarg, costós i ple de dilemes. Un assaig clar i contundent que planteja un trilema inquietant entre decreixement, col·lapse o resignació climàtica.

Títol : 2050. Por qué un mundo sin emisiones es casi imposible

: 2050. Por qué un mundo sin emisiones es casi imposible Editorial i primera edició: Arpa Editores (novembre de 2024)

i primera edició: Arpa Editores (novembre de 2024) Temàtiques : canvi climàtic i energies renovables

7. Carmageddon de Daniel Knowles

El periodista de The Economist dissecciona els impactes del cotxe privat: contaminació, desigualtats, espai públic perdut i urbanisme insostenible. Amb exemples globals, denuncia una societat segrestada pels automòbils i proposa alternatives urbanes més saludables i equitatives.

Títol : Carmageddon (Autocalipsis). Cómo nos perjudican los automóviles y qué podemos hacer al respecto

: Carmageddon (Autocalipsis). Cómo nos perjudican los automóviles y qué podemos hacer al respecto Editorial i primera edició: Capitán Swing (març de 2025)

i primera edició: Capitán Swing (març de 2025) Temàtiques : mobilitat sostenible

8. Huertopías de José Luis Casadevante “Kois”

Una proposta transformadora basada en l'agricultura urbana com a eina d’ecourbanisme i cohesió social. L’autor -sociòleg, expert en sobirania alimentària i activista del moviment veïnal- analitza la força política i comunitària dels horts urbans en contextos de crisi, apostant per una ciutat més resilient i sostenible.

9. Aigua de Gemma Puig

Una obra divulgativa que connecta ciència, cultura i canvi climàtic a través de l’aigua. La meteoròloga de TV3 parla de fenòmens meteorològics, de petjades hídriques i d’històries reals que il·lustren la importància d’aquest recurs amenaçat tal com hem pogut comprovar a Catalunya en la darrera sequera.

Títol : Aigua. Un recurs vital

: Aigua. Un recurs vital Editorial i primera edició: Ara Llibres (març de 2025)

i primera edició: Ara Llibres (març de 2025) Temàtiques : sequera

10. 4 estacions i 1 ramat de Jordi “Toti” Juanola

Una narració íntima i sentida de la vida pastoral al Pirineu. Amb passió i respecte per la natura, el pastor de Rocabruna conegut a les xarxes socials com a @xaiecologic ens apropa a l’univers d'aquest ofici amenaçat: els cicles de l’any, els animals, les emocions i les històries que bateguen a la muntanya.

Títol : 4 estacions i 1 ramat. Un any en la vida d'un pastor

: 4 estacions i 1 ramat. Un any en la vida d'un pastor Editorial i primera edició: Símbol Editors (febrer de 2025)

i primera edició: Símbol Editors (febrer de 2025) Temàtiques : ramaderia

11. El futur d'Europa d'Antonio Turiel

El físic i divulgador analitza l’acumulació de crisis –climàtica, energètica, social i econòmica– i defensa una reindustrialització que passi pel decreixement. El text posa el focus en la vulnerabilitat europea i en la necessitat urgent de repensar el model socioeconòmic davant un planeta amb recursos finits.

Títol : El futur d'Europa. Com decréixer per a una reindustrialització urgent

: El futur d'Europa. Com decréixer per a una reindustrialització urgent Editorial i primera edició: Destino (novembre de 2024)

i primera edició: Destino (novembre de 2024) Temàtiques : canvi climàtic i estil de vida

12. No és tan radical de Mikaela Loach

Una veu potent i jove que interpel·la sobre la justícia climàtica com a part de la lluita social i anticapitalista. L'autora, nascuda a Jamaica i resident a Escòcia, reivindica que ser activista pel clima ja no és radical, sinó urgent.

Títol : No és tan radical. Acció climàtica per transformar el nostre món

: No és tan radical. Acció climàtica per transformar el nostre món Editorial i primera edició: Jande (abril de 2025)

i primera edició: Jande (abril de 2025) Temàtiques : canvi climàtic i acció climàtica

13. Els conspiradors del canvi climàtic de Santiago Vilanova

L'històric periodista ambiental denuncia els lligams entre el poder econòmic i la inacció climàtica, exposant figures que actuen d'obstacle per a una transició ecològica real. Una crítica al fracàs de les cimeres climàtiques i a la manipulació del discurs ambiental.

Títol : Els conspiradors del canvi climàtic

: Els conspiradors del canvi climàtic Editorial i primera edició: Editorial Lapislàtzuli (febrer de 2025)

i primera edició: Editorial Lapislàtzuli (febrer de 2025) Temàtiques : canvi climàtic i acció climàtica

14. Cuits pel clima de Francesc Reguant i Lorena Farràs

Una mirada rigorosa i divulgativa sobre com el canvi climàtic està alterant la manera de produir aliments. Amb un enfocament català, però amb visió global, els autors exploren els reptes que afronta el sector agroalimentari i proposen solucions basades en l’adaptació, la innovació tecnològica i el coneixement del territori.

Títol : Cuits pel clima. Produir aliments en temps de canvi climàtic

: Cuits pel clima. Produir aliments en temps de canvi climàtic Editorial i primera edició: Bresca Editorial (febrer de 2025)

i primera edició: Bresca Editorial (febrer de 2025) Temàtiques : canvi climàtic i agricultura

15. L’aprofitament de la força del vent de Pep Puig

L’aprofitament de la força del vent: dels seus orígens a l’actualitat. Una mirada des de Catalunya (Josep Puig i Boix, Eurosolar Catalunya)

Un recorregut apassionant per la història de l’energia eòlica, des dels seus inicis fins als parcs actuals, amb especial atenció al context català. Josep Puig, pioner de les energies renovables, combina divulgació científica, història i activisme per mostrar el potencial transformador del vent en la lluita climàtica.