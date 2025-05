Paneroles a Barcelona i Catalunya: com evitar les varietats més comunes al territori

El canvi climàtic i la pujada global de les temperatures, a més d'un avançament de la calor cada cop més accentuat, han fet que les plagues d'estiu s'avancin dos mesos. És la conclusió d'un estudi que va fer públic el juny de l'any passat l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.

Una de les plagues més temudes per la població és la de les paneroles. Les temperatures de l'estiu afavoreixen la seva aparició, perquè requereixen entre 20 i 30 graus per estar bé. Durant l'hivern prefereixen estar sota terra perquè les temperatures són més altes.

La panerola més comuna és l’alemanya, de color groguenc, entre 13 i 15 mil·límetres i que tot i tenir ales, no pot volar. També hi ha plagues a Catalunya de la panerola oriental o negra, que fa entre 20 i 35 mil·límetres, és de color marró gairebé negre i té ales, però tampoc pot volar. La tercera espècie més comuna és la panerola americana o roja que fa entre 35 i 50 mil·límetres, és de color marró i té capacitat per volar.

Per tant, què es pot fer per evitar, en la mesura del possible, que les diverses varietats de paneroles proliferin als nostres espais? El consell principal és no generar hàbitats que siguin propicis. Per exemple, no deixar aliments a l'abast, desar-los en recipients hermètics i eliminar les restes.

A les paneroles els agrada viure amb foscor i humitat, per tant, mobles i electrodomèstics, s'han de revisar periòdicament. Sovint amb moure un moble endavant i endarrere n'hi ha prou per comprovar si hi ha paneroles. A banda, i tot i que no està directament relacionat, també és recomanable una bona higiene de la casa.

Finalment, per evitar-ne la propagació a través dels ous, la millor manera és utilitzant l'aspirador. Per acabar amb les paneroles la clau és destruir-ne els ous, i fregant aquests s'escampen però no desapareixen. Amb l'alternativa de l'aspirador hi ha la seguretat que els ous desapareixen.