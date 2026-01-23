Aixequen restriccions a 79 municipis pels brots de dermatosi nuclear a França

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha informat que aquest divendres s'aixequen les restriccions aplicades en 79 municipis catalans pels focus de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a França, amb la qual cosa 1.100 explotacions de boví d'aquesta zona podran tornar a moure animals. "Tenim una barrera natural amb muntanyes, fred i neu, i no s'entenia que haguéssim de pagar els plats trencats del país veí amb uns radis tan grans i més quan nosaltres tenim totes les granges vacunades", ha valorat Ordeig des de Lleida.
El conseller ha explicat que la decisió s'ha adoptat després "d'intenses i llargues negociacions" entre la Comissió Europea, el Ministeri i el Departament d'Agricultura, i "molt de la mà de tot el sector". Malgrat tot, el conseller ha recordat que es mantenen les restriccions per la Dermatosi en 165 municipis, on hi ha 1.079 explotacions. Si tot va bé i no afloren nous positius, aquesta mesura podria aixecar-se el 26 de febrer. Mentrestant, però, Ordeig ha indicat que s'està negociant una solució amb el Ministeri i amb la Comissió Europea per flexibilitzar el moviment d'animals a la zona.
El conseller d'Agricultura ha recordat que l'índex de vacunació en els radis afectats per positius és del 99% i que ara s'està fent un repàs de tots els animals perquè no en quedi cap sense vacunar. A més, Ordeig ha informat que abans del 31 de gener és "obligatori" que el 100% dels animals estiguin vacunats i, en cas contrari, ha advertit que "desplegarem expedients sancionadors".
Els positius per pesta porcina africana ja són 85
D'altra banda, el conseller ha explicat que s'han confirmat 21 nous senglars positius de pesta porcina africana (PPA) dins el radi de 6 quilòmetres de Cerdanyola, amb la qual cosa no es modifiquen radis i es mantenen els operatius com fins ara. Aquests 21 nous positius s'han anat confirmant durant els últims set dies, segons Ordeig, que ha afegit que el nombre total de casos ja és de 85.