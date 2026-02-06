06 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Terra

Alerta per ventades: Protecció Civil demana vigilar la caiguda d'arbres i mobiliari urbà

El Meteocat preveu ratxes de vent superiors als 72 quilòmetres per hora aquest dissabte als voltants de Barcelona i a la Catalunya Central

  • Activat el Ventcat en fase d’alerta

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de febrer de 2026 a les 14:14
Actualitzat el 06 de febrer de 2026 a les 14:25

La meteorologia continua sense aixecar el peu de l'accelerador i no dona més d'un dia de descans a Catalunya. Després de dies de pluges generalitzades i nevades importants al Pirineu i Prepirineu, aquest dissabte arriba un front de vent amb ratxes superiors als 72 quilòmetres per hora al litoral i prelitoral central, així com a punts de la Catalunya Central.

En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill de grau 2 sobre 6 que afecta fins dissabte al migdia:

  • Barcelonès
  • Baix Llobregat
  • Garraf
  • Alt Penedès
  • Baix Penedès
  • Anoia
  • Bages
  • Vallès Occidental

 

Al seu torn, Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) i ha avisat que "és a les ciutats on cal extremar la prudència" per la gran quantitat d'elements vulnerables a les fortes ventades, com arbrat, mobiliari urbà i objectes als balcons. Per això, ha compartit diverses recomanacions en els diferents entorns per prevenir accidents.

Les recomanacions de Protecció Civil per les ventades

Pel que fa a la llar, cal plegar els tendals i tancar bé portes i finestres, així com recollir els objectes que puguin caure de les terrasses i els balcons, com testos i decoració. Al carrer, és important vigilar amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. Així, és preferible evitar passejar per zones verdes.

Finalment, en cas de desplaçar-se amb vehicle, cal consultar abans l’estat de les carreteres al portal oficial del Servei Català de Trànsit (SCT). Un cop en ruta, Protecció Civil insta a extremar la prudència en les maniobres d’avançament i mantenir unes distàncies laterals adequades.

Et pot interessar