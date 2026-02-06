Alerta per ventades: Protecció Civil demana vigilar la caiguda d'arbres i mobiliari urbà

La meteorologia continua sense aixecar el peu de l'accelerador i no dona més d'un dia de descans a Catalunya. Després de dies de pluges generalitzades i nevades importants al Pirineu i Prepirineu, aquest dissabte arriba un front de vent amb ratxes superiors als 72 quilòmetres per hora al litoral i prelitoral central, així com a punts de la Catalunya Central.
En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill de grau 2 sobre 6 que afecta fins dissabte al migdia:
- Barcelonès
- Baix Llobregat
- Garraf
- Alt Penedès
- Baix Penedès
- Anoia
- Bages
- Vallès Occidental
Al seu torn, Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) i ha avisat que "és a les ciutats on cal extremar la prudència" per la gran quantitat d'elements vulnerables a les fortes ventades, com arbrat, mobiliari urbà i objectes als balcons. Per això, ha compartit diverses recomanacions en els diferents entorns per prevenir accidents.
Les recomanacions de Protecció Civil per les ventades
Pel que fa a la llar, cal plegar els tendals i tancar bé portes i finestres, així com recollir els objectes que puguin caure de les terrasses i els balcons, com testos i decoració. Al carrer, és important vigilar amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. Així, és preferible evitar passejar per zones verdes.
Finalment, en cas de desplaçar-se amb vehicle, cal consultar abans l’estat de les carreteres al portal oficial del Servei Català de Trànsit (SCT). Un cop en ruta, Protecció Civil insta a extremar la prudència en les maniobres d’avançament i mantenir unes distàncies laterals adequades.