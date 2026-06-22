Avís vermell per temps violent

Catalunya afronta aquest dimarts el pic de l'onada de calor amb temperatures que ja han arribat als 42 graus. Tanmateix, una altra de les notícies meteorològiques d'aquesta jornada són les fortes tempestes que estan descarregant al Pirineu i, sobretot, al Prepirineu. Per tot plegat, el Meteocat acaba d'activar un avís de temps violent.
L'Alt Urgell, la comarca més afectada
L'avís del Meteocat, que fa referència a la possibilitat de pedra gran, fortes ratxes de vent i esclafits, se centra especialment a l'Alt Urgell, amb nivell roig. A més, el Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès tenen avisos de taronja.
- Alt Urgell (avís vermell)
- Solsonès (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Noguera (avís taronja)
De moment, les acumulacions de pluja se situen entre els 2 i els 10 litres per metre quadrat, però destaquen les ratxes de vent, de fins a 80 km/h. Aquest fet, combinat amb tempestes seques, fa augmentar el risc d'incendi.
Màximes de fins a 42 graus
La jornada ha estat marcada per una calor intensa i generalitzada. Com s'esperava els valors més extrems s'han concentrat en punts de Ponent, però també de l'interior de les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. En punts com Alcarràs i Lleida s'han arribat als 42 graus, també destaquen valors per sobre dels 41,5 a la Ribera d'Ebre, del Priorat i de la Noguera.
Aquestes són les màximes provisionals més altes:
- Alcarràs: 42,1 ºC
- Lleida - la Femosa 42,0 ºC
- Vinebre 41.8
- Alfarràs 41.6
- El Poal 41.5
- Torroja del Priorat 41.5
- Torres de Segre 41.5
- Artés 41.4
- Tremp 41.2
- Castellnou de Seana 41.1