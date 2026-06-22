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Terra

Avís vermell per temps violent

En plena onada de calor, tarda de tempestes intenses al Pirineu i Prepirineu

  • Tarda de calitja en plena onada de calor -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juny de 2026 a les 17:23
Actualitzat el 22 de juny de 2026 a les 17:36

Catalunya afronta aquest dimarts el pic de l'onada de calor amb temperatures que ja han arribat als 42 graus. Tanmateix, una altra de les notícies meteorològiques d'aquesta jornada són les fortes tempestes que estan descarregant al Pirineu i, sobretot, al Prepirineu. Per tot plegat, el Meteocat acaba d'activar un avís de temps violent.

L'Alt Urgell, la comarca més afectada

L'avís del Meteocat, que fa referència a la possibilitat de pedra gran, fortes ratxes de vent i esclafits, se centra especialment a l'Alt Urgell, amb nivell roig. A més, el Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès tenen avisos de taronja.

  • Alt Urgell (avís vermell)
  • Solsonès (avís taronja)
  • Pallars Jussà (avís taronja)
  • Noguera (avís taronja)

De moment, les acumulacions de pluja se situen entre els 2 i els 10 litres per metre quadrat, però destaquen les ratxes de vent, de fins a 80 km/h. Aquest fet, combinat amb tempestes seques, fa augmentar el risc d'incendi.

Màximes de fins a 42 graus

La jornada ha estat marcada per una calor intensa i generalitzada. Com s'esperava els valors més extrems s'han concentrat en punts de Ponent, però també de l'interior de les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. En punts com Alcarràs i Lleida s'han arribat als 42 graus, també destaquen valors per sobre dels 41,5 a la Ribera d'Ebre, del Priorat i de la Noguera.

Aquestes són les màximes provisionals més altes:

  • Alcarràs: 42,1 ºC
  • Lleida - la Femosa    42,0 ºC 
  • Vinebre    41.8 
  • Alfarràs    41.6 
  • El Poal    41.5 
  • Torroja del Priorat    41.5 
  • Torres de Segre    41.5 
  • Artés    41.4 
  • Tremp    41.2 
  • Castellnou de Seana    41.1
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