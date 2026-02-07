Borrasca Marta: on pot ploure i nevar aquest diumenge?

La península Ibèrica viu un cap de setmana marcat per l'impacte de la borrasca Marta. A Catalunya, la situació no és gens excepcional, ja que tot just aquest dissabte ha provocat ventades moderades al centre i el sud del país, mentre que per diumenge s'espera un front que, al llarg del dia, porti neu, pluja i tempestes a moltes comarques.
Quin temps s'espera per aquest diumenge 8 de febrer?
Ja diuen que “sol de febrer, mai dura un dia sencer” i aquest diumenge es complirà la dita. Al llarg de la matinada, les precipitacions es concentraran a l'Alt Pirineu, amb una cota de neu que dels 1.400 metres anirà baixant fins als 1.200 -i, localment, als 900-. També s'esperen precipitacions a primera hora als Ports i a l'extrem nord-est.
Malgrat que al llarg del matí les clarianes tendiran a imposar-se en bona part de les comarques, la situació es tornarà a embolicar de cara a la tarda. Les precipitacions poden arribar en qualsevol punt de la meitat nord: al Pirineu, però també a la Catalunya Central així com a la regió metropolitana i a les comarques gironines. Una pluja que, localment, pot venir acompanyada de tempesta, segons el Meteocat.
Malgrat que no s'esperen registres importants, segurament seran superiors als d'aquest dissabte que tot just han fregat els 3 litres en comarques com l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà. També ha plogut en punts de Ponent i del pla de Girona.
El Meteocat ha activat avisos?
Malgrat que s'espera una jornada inestable, el Servei Meteorològic de Catalunya no té cap avís per pluja, neu o vent. En aquest sentit, cal recordar que les precipitacions -excepte en alguns punts de les comarques de Barcelona a la tarda- no seran intenses ni es recolliran quantitats abundants.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Matinada força suau -excepte a punts del Pirineu- i migdia agradable amb màximes que a bona part de la costa arribaran als 16-17 ºC. Òbviament, quan plogui, les temperatures quedaran més curtes.
- Barcelona: mín. 11 °C / màx. 16 °C
- Girona: mín. 3 °C / màx. 17 °C
- Lleida: mín. 4 °C / màx. 14 °C
- Tarragona: mín. 8 °C / màx. 17 °C
- Tortosa: mín. 7 °C / màx. 17 °C
- Manresa: mín. 3 °C / màx. 14 °C
- Tremp: mín. 1 °C / màx. 14 °C
- Olot: mín. 3 °C / màx. 14 °C
- Granollers: mín. 6 °C / màx. 16 °C
- Vielha: mín. -2 °C / màx. 5 °C
La setmana començarà sense fer net
De nou, la setmana començarà sense fer net del tot. Malgrat que en bona part del país el temps el dilluns estarà marcat per núvols i clarianes, a l'interior de les Terres de l'Ebre, punts de Ponent i de l'Alt Pirineu no es descarten precipitacions, especialment al matí. La cota de neu, que començarà a 1.000 metres, es dispararà al llarg de la jornada fins als 1.600-1.800.