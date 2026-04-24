El Departament de Territori i la Fundació Pioners del Nostre Temps han alliberat a Albanyà (Alt Empordà) un exemplar d'aufrany, un ocell carronyaire, que va resultar enverinat greument per rodenticides anticoagulants fa un any i que durant tot aquest temps s'ha estat recuperant al centre de fauna de Vallcalent, a Lleida. L'animal va ser localitzar quan només era una cria en el marc de les tasques de marcatge del projecte de recuperació d'aquesta espècie protegida que es realitza en aquesta zona. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, alerta de la mala gestió que s'està fent dels rodenticides perquè estan "matant els enemics de les rates, mentre els rates es reprodueixen ràpidament".
Dos nius a l'Alt Empordà
Des de l'any 2019, la fundació gestiona un punt d'alimentació suplementària (PAS) a les Vinyes, a Albanyà, que ha afavorit que des del 2023 aquesta espècie criï a l'Alt Empordà amb dos nius. L'aufrany és una au carronyaire catalogada com a espècie protegida que va patir des de començaments fins a mitjans del segle XX, una forta davallada produïda per la caça i la utilització de verins.
En el marc de les actuacions de seguiment i marcatge que es fa aquesta entitat fa a les poblacions de voltors de la zona i del projecte de recuperació d'aquesta espècie van localitzar la cria greument intoxicada. "Tenia molta sang i estava molt dèbil", explica el subcoordinador del Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals de Girona, Francesc Gomes, un dels que el van localitzar fa un any. El seu estat, de fet, era tan crític, que "segurament" hauria mort si l'haguessin trobat uns dies més tard.
Intoxicar a través dels rosegadors
Ràpidament, es va traslladar l'exemplar primer al Centre de Fauna de Torreferrussa i, posteriorment, al de Vallcalent, on es va confirmar el diagnòstic i es va iniciar el seu tractament. Es creu que possiblement es va intoxicar a través dels rosegadors que els seus pares probablement van capturar en algun camp o en l’abocador pròxim que hi ha al niu per alimentar-lo. De fet, poc després es va localitzar morta sota el niu la seva mare.
Aquest divendres, gairebé un any després i un cop recuperat, s'ha alliberat en aquest punt d'alimentació suplementària, molt a prop d'on el van trobar malferit. L'exemplar no havia volat mai i fins ara havia estat sempre en captivitat. En el moment de deixar-lo a la zona, ha caminat uns metres i ha agafat el vol. Els impulsors del projecte asseguren que es tracta d'un molt bon senyal i que ara caldrà seguir-ne els passos per veure com evoluciona. Des de la fundació han batejat l'animal amb el nom de Muga.
Sargatal ha aprofitat la jornada per fer una crida a la conscienciació sobre l'ús d'aquest tipus de raticides amb anticoagulants que estan afectant greument les aus carronyaires. En aquest sentit, diu que estan provocant la mort dels seus depredadors i que, en canvi, no tenen greus efectes sobre els rosegadors. Per això, diu que cal treballar en alternatives que siguin "més eficients". De fet, explica, s'estan estudiant diversos sistemes a través de disruptors endocrins.
Afavorir el retorn dels voltors a l'Alt Empordà
L’alliberament d'aquest aufrany s'emmarca en el treball de la Fundació Pioners del Nostre Temps per restaurar els ecosistemes de la conca de la Muga i afavorir el retorn de les quatre espècies de voltors europeus, desaparegudes durant dècades en aquesta zona. A banda del projecte iniciat l'any 2019, la fundació impulsa actuacions de restauració ecològica, seguiment científic amb dispositius GPS en col·laboració amb el grup de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona, millora d’hàbitats a través de la gestió forestal multifuncional així com la disponibilitat de recursos tròfics. Des de l’any 2025, el trencalòs visita de forma habitual aquest punt d’alimentació amb l’esperança que es consolidi l’espècie com a reproductora a la comarca.
A més, la fundació també lidera accions per a la reintroducció local del voltor negre (Aegypius monachus) a l’Alt Empordà, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. El projecte inclou la redacció de la viabilitat de l’espècie i accions directes durant els darrers anys com la millora del seu hàbitat forestal, la instal·lació de nius artificials construïts amb la col·laboració Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals i la seva divulgació mitjançant múltiples activitats destinada a diferents públics.