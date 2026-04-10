El temps d'aquest cap de setmana: canvi radical amb pluges i fred a tot el país

Plourà aquest cap de setmana després d'una tornada de Setmana Santa en què hem gaudit del sol i unes temperatures de rècord que han arribat als 30 graus. Aquests dies vindrà un canvi radical del temps i una massa de pols en suspensió que travessarà el país.
Dissabte encara mantindrem el sol durant les primeres hores del dia, però al migdia començarà a ennuvolar-se el cel i s'afegirà pols en suspensió que deixarà una mala visibilitat. Al final del dia s'espera precipitació feble al vessant nord del Pirineu, sobretot a punts de muntanya de l'extrem nord, i no se'n descarta a altres punts del terç oest.
La temperatura de la jornada de dissabte serà lleugerament més baixa en general, però sobretot a punts del terç sud.
- Barcelona: mín. 18 °C / màx. 26 °C
- Girona: mín. 7 °C / màx. 29 °C
- Lleida: mín. 9 °C / màx. 30 °C
- Tarragona: mín. 10 °C / màx. 24 °C
- Tortosa: mín. 10 °C / màx. 28 °C
- Manresa: mín. 7 °C / màx. 30 °C
- Tremp: mín. 7 °C / màx. 30 °C
- Ripoll: mín. 10 °C / màx. 29 °C
- Vielha: mín. 4 °C / màx. 23 °C
Plourà diumenge?
La resposta és sí, tot i que la pluja serà feble i no acumularà grans quantitats. Durant el dia el cel estarà cobert en general i, només al final del dia, la nuvolositat minvarà a les Terres de l'Ebre i a l'extrem nord-est del país. Aquests núvols duran també precipitacions a tot arreu. S'esperen pluges a la meitat oest del país durant el matí i, durant la tarda, es mouran d'oest a est del país i a partir de mitja tarda tendirà concentrar-se al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i sector central del litoral i prelitoral. Per aquest motiu, la temperatura baixarà notablement, sobretot a l'interior.
I a mitjà termini?
Les pluges i els núvols arribaran fins a principis de la setmana que ve. Dilluns encara trobarem algun ruixat al nord-est del país de matinada i es mantindrà la baixada de temperatura que, dimarts, podria remuntar.