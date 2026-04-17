El temps d'aquest cap de setmana: temperatures fins als 30 graus i pluges al nord del país

Aquest cap de setmana serà de contrastos. Les temperatures continuaran en ascens i, inclús, podrien arribar als 30 graus en punts de Lleida; mentre que al Pirineu es preveuen pluges acompanyades localment de tempesta.
Durant dissabte predominarà el cel poc ennuvolat per la circulació d'oest a est de bandes de núvols alts i mitjans. Al centre del dia, creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on el cel quedarà molt ennuvolat i plourà, sobretot al sector occidental, tot i que els ruixats seran d'intensitat feble i acumularan quantitats poc abundants. Això sí, podrien anar localment acompanyats de tempesta.
Diumenge seguirà la mateixa línia d'evolució meteorològica. Al llarg del dia circularan núvols alts que deixaran el cel mig ennuvolat i, de fet, des de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al massís del Port, i a partir de mitja tarda n'arribaran per l'oest, es desplaçaran cap a l'est i acabaran deixant el cel entre molt ennuvolat al terç nord i al terç oest.
Tot i això, només plourà, de nou, al nord del país de matinada i durant el matí de diumenge. A partir del final del matí s'esperen ruixats al massís del Port, al Prepirineu i sobretot al Pirineu, on hi podrà haver algun xàfec, mentre que al final del dia també arribaran a altres punts del terç oest; en menor probabilitat, a altres sectors de la resta del terç nord. A més, aniran acompanyats de tempesta i no es descarta algun gra de calamarsa.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
La temperatura mínima dissabte no variarà molt, però serà la màxima la que sí que augmentarà considerablement, tot i que a sectors dels extrems nord-occidental i sud es podrà mantenir semblant; els valors màxims podran voltar els 29°C a la Catalunya Central, Ponent i Prepirineu occidental i, fins i tot, arribar als 30°C al pla de Lleida.
- Barcelona: mín. 16 °C / màx. 24 °C
- Girona: mín. 8 °C / màx. 27 °C
- Lleida: mín. 9 °C / màx. 29 °C
- Tarragona: mín. 10 °C / màx. 21 °C
- Tortosa: mín. 9 °C / màx. 27 °C
- Manresa: mín. 7 °C / màx. 28 °C
- Tremp: mín. 8 °C / màx. 29 °C
- Ripoll: mín. 6 °C / màx. 28 °C
- Vielha: mín. 7 °C / màx. 22 °C
I a mitjà termini?
Per la pròxima setmana es mantindrà l'ambient estable amb sol i les nuvolades de tarda que deixaran al Pirineu i Prepirineu les tempestes i ruixats. Això sí, dilluns i dimarts les temperatures no variaran molt o, en tot cas, es preveu que continuïn en augment.