El temps d'aquest dijous: un parèntesi abans de la gran pujada de temperatures

La calor no s'atura i aquesta setmana les temperatures continuaran augmentant. Dijous preveu ser una jornada assolellada i amb termòmetres que superaran els 30 graus a tot el país, inclús arribaran als 37 ºC a l'interior. Ara bé, aquest fet només suposa un parèntesi de la calor que està per venir el cap de setmana, quan podrien tornar els valors de 40 graus amb nova onada de calor que travessarà Catalunya.
Al matí de dijous, hi haurà alguns núvols baixos a punts del sector central del litoral, interior de quadrant nord-est i al vessant nord del Pirineu. A partir de llavors el cel quedarà serè en general, tot i que durant la tarda es formaran alguns núvols d'evolució al Pirineu i punts de muntanya de l'interior de la meitat est. Tot i això, no es preveuen precipitacions.
La jornada començarà amb una temperatura mínima similar a la de dimecres, però la màxima s'enfilarà a valors pròxims als 40 graus en alguns punts de l'interior. De fet, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà tant dijous com divendres entre les dues de la matinada i les vuit hores.
Nova onada de calor a Catalunya?
Dijous i divendres farà calor, però per fi serà l'habitual per l'època de l'any. Durant dos dies, segons apunta Santi Segalà, cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran les de la mitjana climàtica. Ara bé, a partir de dissabte començarà una escalada dels termòmetres que amenaça amb una nova calorada intensa i persistent.
El cap de setmana suposarà l'inici d'un “llarg episodi de calor persistent”, explica el responsable del Meteocat. En aquest sentit, tenen clar que es pot allargar fins al 10 o el 15 de juliol. Evidentment, encara queden massa dies per predir-ne la intensitat i l'abast i sí, tècnicament, es podrà considerar una onada de calor o no.