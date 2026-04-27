El temps d'aquest dilluns: el Meteocat activa l'avís de perill per tempestes a 11 comarques

Després d'un cap de setmana de pluges arreu de Catalunya, el temps no donarà treva aquest dilluns. A partir del final del matí i fins al vespre, s'esperen ruixats i xàfecs al Pirineu, al Prepirineu, sobretot a l'oriental, i de forma més aïllada a altres punts de l'interior. La pluja serà d'intensitat entre feble i moderada i anirà acompanyada de tempesta i, localment, és possible que de calamarsa.
En previsió dels ruixats, el Meteocat ha activat avisos de perill 1 sobre 6 per precipitacions majors als 20 mil·límetres per trenta minuts, a les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i Osona.
El cel estarà poc ennuvolat, o localment mig ennuvolat, per bandes de núvols alts i de mitjans. A partir de mig matí i fins al vespre creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, la resta de l'interior del quadrant nord-est i el nord de la depressió Central, que deixaran el cel entre molt ennuvolat i cobert. Pel que fa a la temperatura, la mínima serà lleugerament més alta que aquest cap de setmana, mentre que la temperatura màxima serà similar, arribant als 29 °C a Ponent i a l'interior de la vall de l'Ebre.
Aquest cap de setmana les pluges han estat presents en gran part del territori català. Els registres més importants recollits aquest diumenge han estat al Solsonès, amb uns 20 litres per metre quadrat, però a la majoria de localitats s'han situat entre els 5 i els 10 litres.