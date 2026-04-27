El guió es torna a repetir. Nou dia i nova tarda de tempestes. I, una altra vegada, avisos del Meteocat per a les comarques del terç nord per intensitat de pluja.
Finalment, són 13 comarques i amb major intensitat de la prevista. Malgrat que els avisos continuen sent grocs, finalment el Servei Meteorològic de Catalunya els ha qualificat de 2 sobre 6 per la possible acumulació de 20 litres en només mitja hora.
L'afectació d'aquestes tempestes, que localment poden anar acompanyades d'aparat elèctric i calamarsa, abasta el conjunt del Pirineu, des de la Vall d'Aran fins a l'Alt Empordà. També afecta tot el Prepirineu així com comarques de la Catalunya Central com Osona i el Lluçanès.
Les precipitacions poden ser una mica més intenses i extenses que aquest diumenge, quan localment es van arribar als 20 litres -per exemple al Solsonès-, però que en la majoria d'observatoris no van passar dels 5 o 10 litres.
Comarques afectades per l'avís del Meteocat
- Vall d'Aran (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
De cara a dimarts 28 i dimecres 29 el guió es modificarà lleugerament. El matí continuarà sent de sol i temps estable, mentre que a les tardes les precipitacions quedaran molt més restringides al Pirineu i, difícilment, aniran acompanyades de tempesta.