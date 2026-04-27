27 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Terra

Avisos del Meteocat per tempestes: més comarques i més intensitat

L'alerta per intensitat de pluja afecta un total de 13 comarques del terç nord de Catalunya

ARA A PORTADA

Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 12:27
Actualitzat el 27 d’abril de 2026 a les 12:30

El guió es torna a repetir. Nou dia i nova tarda de tempestes. I, una altra vegada, avisos del Meteocat per a les comarques del terç nord per intensitat de pluja.

Finalment, són 13 comarques i amb major intensitat de la prevista. Malgrat que els avisos continuen sent grocs, finalment el Servei Meteorològic de Catalunya els ha qualificat de 2 sobre 6 per la possible acumulació de 20 litres en només mitja hora.

L'afectació d'aquestes tempestes, que localment poden anar acompanyades d'aparat elèctric i calamarsa, abasta el conjunt del Pirineu, des de la Vall d'Aran fins a l'Alt Empordà. També afecta tot el Prepirineu així com comarques de la Catalunya Central com Osona i el Lluçanès.

Les precipitacions poden ser una mica més intenses i extenses que aquest diumenge, quan localment es van arribar als 20 litres -per exemple al Solsonès-, però que en la majoria d'observatoris no van passar dels 5 o 10 litres.

Comarques afectades per l'avís del Meteocat

  • Vall d'Aran (avís groc)
  • Alta Ribagorça (avís groc)
  • Pallars Sobirà (avís groc)
  • Pallars Jussà (avís groc)
  • Alt Urgell (avís groc)
  • Cerdanya (avís groc)
  • Solsonès (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Ripollès (avís groc)
  • Garrotxa (avís groc)
  • Osona (avís groc)
  • Lluçanès (avís groc)
  • Alt Empordà (avís groc)

De cara a dimarts 28 i dimecres 29 el guió es modificarà lleugerament. El matí continuarà sent de sol i temps estable, mentre que a les tardes les precipitacions quedaran molt més restringides al Pirineu i, difícilment, aniran acompanyades de tempesta.

