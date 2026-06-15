Després d'un dilluns marcat per l'avís vermell per temps violent del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dimarts 16 de juny estarà marcat per l'ambient plenament estiuenc i per una nova pujada de les temperatures. Durant el matí dominarà el sol a bona part de Catalunya, amb només alguns núvols prims i intervals de núvols mitjans a primera hora. A partir del migdia, però, creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que s'estendran a altres punts de la meitat nord durant la tarda.
Els ruixats es concentraran principalment al Pirineu i, de manera més aïllada, al Prepirineu. Seran d'intensitat entre feble i moderada, però podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Tot i que seran menys forts que els de dilluns, també podrien afectar puntualment altres punts del nord de Ponent, la Catalunya Central i el nord-est.
La calor continuarà guanyant protagonisme. Les màximes se situaran entre els 27 i els 33 graus a bona part del país, però arribaran als 36 o 37 graus a les comarques de Ponent. A l'àrea de Barcelona els termòmetres podran assolir els 34 graus, amb una sensació de xafogor més marcada per l'augment de la humitat. La temperatura mínima es mantindrà sense grans canvis després d'una nit càlida en molts sectors.
El vent serà fluix i variable a primera i última hora del dia, amb terral al litoral. Durant la resta de la jornada dominarà el component sud, amb alguns cops forts a la tarda a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. La visibilitat serà bona o excel·lent, tot i que empitjorarà puntualment en moments de xàfec.
I a mitjà termini?
La calor continuarà intensificant-se i les temperatures tornaran a pujar lleugerament. El sol dominarà a gran part del territori, tot i que a la tarda es repetiran les nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on es podran formar alguns ruixats i tempestes puntuals. L'ambient continuarà sent clarament estiuenc a tot Catalunya.