El temps d'aquest divendres: 22 comarques en perill extrem d'incendi

La calor continuarà sent la protagonista aquest divendres al país després d'uns dies amb temperatures de rècord. Tot i això, durant la jornada comença una treva trampa de dos dies fins diumenge, quan es preveu un nou repunt dels termòmetres que podria inclús superar els 45 graus.
La jornada començarà amb una lleugera baixada de temperatures, tret de punts del quadrant nord-oest on pujarà lleugerament i es podrien arribar a valors propers als 40 graus. Aquest divendres els avisos per calor disminueixen i només hi ha deu comarques afectades on el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill per calor entre les 14.00 i les 20.00 hores. Les comarques en avís groc són:
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental
- Baix Llobregat
- Garraf
- Alt Penedès
- Baix Penedès
- Noguera
- Segrià
- Garrigues
- Pla d'Urgell
Avís per perill extrem d'incendi a 22 comarques
Les altes temperatures no donen treva i compliquen la tasca dels Bombers aquests dies en què l'onada d'incendis manté en alerta al país. Per aquest divendres, els Agents Rurals han activat l'alerta màxima, el nivell 4 del Pla Alfa, per perill extrem d'incendi forestal, en 196 municipis de 22 comarques. A més, ha quedat restringit l'accés a nou espais naturals per reduir el risc de nous focs durant la jornada.
Les comarques en nivell 4 del Pla Alfa són:
- Alt Camp
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Anoia
- Bages
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Garrigues
- Gironès
- Moianès
- Noguera
- Pallars Jussà
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Segarra
- Segrià
- Solsonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
I de cara al cap de setmana?
El dissabte les temperatures encara mantindran valors normals per a l'estiu, però a partir de diumenge començaran a repuntar. Serà un increment sostingut que pot provocar que a partir de dimarts els valors “poden ser semblants o lleugerament superiors als actuals”, segons el Meteocat. De fet, hi ha alguns mapes que indiquen temperatures extremes que amenacen en trencar el rècord dels 45,4 ºC del 18 de juliol de 2023. I quan es podrien començar a normalitzar les temperatures? No hi ha un final concret a l'onada, però que a finals de la setmana vinent podria començar a remetre. Els models marquen aquest fil d'esperança per al 19-20 de juliol.