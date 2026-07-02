El temps d'aquest divendres: sis comarques en avís per calor

Malgrat que aquest divendres serà l'últim dia de temperatures estables abans de la gran calorada, els avisos per altes temperatures no desapareixen. Tant al matí com a la nit hi haurà avís per calor en un total de sis comarques, una alerta que es repetirà durant dissabte i que començarà a canviar diumenge, quan Meteocat ha emès un preavís d'onada de calor per valors que podrien superar els 40 graus.
La jornada de divendres serà, en general, assolellada. El cel romandrà serè amb la presència d'alguns núvols al matí i, durant les hores centrals del dia, apareixeran alguns núvols al Pirineu, sobretot a l'oriental, i altres punts de l'interior del quadrant nord-est.
La temperatura, tant la mínima com la màxima, serà lleugerament més alta. Els valors màxims es donaran al terç sud i Ponent, i podran arribar fins als 38 o 39 ºC puntualment a zones de l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, el Meteocat ha emès un avís de nivell 1 sobre 6 per calor intensa a quatre comarques durant la jornada de divendres i un altre de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà.
Les comarques afectades per l'avís, que comença a les 14 hores i finalitza a les 20 hores, són:
- Tarragonès
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Montsià
I durant el cap de setmana?
Dissabte es repetirà l'avís groc per calor nocturna a l'Alt Empordà i al Baix Empordà, però serà diumenge quan canviï la situació. El Meteocat ha activat un preavís d'onada de calor. Es preveu que la superació de valors extrems es pugui superar especialment a les comarques de l'interior. D'aquesta manera, tot apunta que tornaran els valors per sobre dels 40 graus.
Aquesta segona onada de calor de l'estiu s'allargarà, com a mínim, fins al dimecres 9. Ara bé, els pronòstics a llarg termini no apunten a cap normalització de les temperatures durant la primera quinzena de juliol.