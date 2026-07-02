El Meteocat posa data a la segona onada de calor

Dues males notícies. La primera: hi haurà una segona onada de calor. La segona: el Meteocat ja hi ha posat data. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per altes temperatures entre el diumenge 5 de juliol i, com a mínim, el dimecres 9.
Avisos abans de la gran calorada
Malgrat que aquest dijous i divendres, en principi, són d'un parèntesi abans de la gran calorada, els avisos per altes temperatures no desapareixen.
El Meteocat manté en alerta les comarques del litoral de Tarragona -i a partir de divendres les de l'Ebre- durant el dia i les de l'Empordà durant la nit. Això sí, són avisos de nivell 1 sobre 6.
Comarques amb avís per calor diürna
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Comarques amb avís per calor nocturna
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
Preavís d'onada de calor
La situació començarà a canviar a partir de diumenge. En aquest sentit, el Meteocat ha activat un preavís d'onada de calor. Es preveu que la superació de valors extrems -consultable en aquest interactiu- es pugui superar especialment a les comarques de l'interior. D'aquesta manera, tot apunta que tornaran els valors per sobre dels 40 graus.
Aquesta segona onada de calor de l'estiu -la primera es va produir entre el 21 i el 24 de juny-, s'allargarà, com a mínim, fins al dimecres 9. Ara bé, els pronòstics a llarg termini no apunten a cap normalització de les temperatures durant la primera quinzena de juliol.