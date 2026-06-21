El temps d’aquesta setmana: arriba la calor extrema amb màximes de fins a 42 graus

Catalunya encara els dies més durs de la primera onada de calor de l’estiu. Després d’un cap de setmana amb temperatures ja molt elevades, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos per calor intensa almenys fins dimarts, amb un perill màxim de 4 sobre 6 dilluns i dimarts. La situació ha obligat Protecció Civil a mantenir l'alerta del Procicat, especialment per la persistència de temperatures molt altes durant la nit en zones del litoral i prelitoral.
La calor no només es farà notar durant les hores centrals del dia, sinó que les nits també seran especialment difícils de suportar. Aquesta matinada de diumenge, l'estació de Barcelona-El Raval no ha baixat dels 26 °C, mentre que a la plaça de Sants s'han registrat 25,5 °C.
També s'han observat mínimes molt elevades a Arenys de Mar, Mataró i Badalona. Segons Protecció Civil, aquest episodi de calor nocturna intensa es podria allargar fins dimarts. El Servei d'Emergències Mèdiques ja ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb la calor des de l'inici de l'episodi, divendres passat, i, més de la meitat, han requerit atenció hospitalària.
Dilluns: calor extrema
La jornada de dilluns apunta a ser la més calorosa de tot l'episodi segons el Meteocat, que adverteix que les temperatures màximes podran arribar als 41 o 42 °C a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que en moltes comarques de l'interior es mouran entre els 36 i els 40 graus. El cel es mantindrà majoritàriament serè, amb alguns núvols alts i el creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu durant la tarda, on podrien descarregar alguns ruixats febles i tempestes puntuals. La presència de pols sahariana continuarà deixant un ambient enterbolit i reduint la visibilitat.
El grau de perill per calor serà de 4 sobre 6, amb avisos taronges a bona part de l'interior i la Catalunya Central. Les comarques amb avís alt (taronja) seran:
- Alt Camp
- Anoia
- Bages
- Baix Camp
- Berguedà
- Conca de Barberà
- Garrigues
- Maresme
- Moianès
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pla d'Urgell
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Segarra
- Segrià
- Solsonès
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
També hi haurà avís moderat (groc):
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Baix Ebre
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Cerdanya
- Garraf
- Garrotxa
- Gironès
- Montsià
- Pallars Sobirà
- Pla de l'Estany
- Ripollès
- la Selva
- Tarragonès
- Terra Alta
I dimarts?
La dinàmica de calor extrema continuarà predominant dimarts. Les màximes seguiran movent-se entre els 36 i els 41 °C a Ponent i en punts de la Catalunya Central, mentre que al litoral central es mantindran les nits tropicals i, localment, tòrrides, amb mínimes superiors als 25 graus. El Meteocat manté activat l'avís de calor intensa amb un perill màxim també de 4 sobre 6. En aquest cas, els avisos més destacats es concentraran a Ponent. El Segrià i la Noguera tindran avís alt (taronja), mentre que estaran en avís moderat (groc):
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Alt Urgell
- Solsonès
- Segarra
- Urgell
- les Garrigues
- Conca de Barberà
- Priorat
- Ribera d'Ebre
I al llarg de la setmana?
Tot indica que l'onada de calor no s'acabarà amb l'arribada de Sant Joan. Els avisos del Meteocat ja s'estenen fins dimarts, però els models meteorològics apunten que les temperatures es mantindran clarament per sobre de la mitjana durant bona part de la setmana.
La revetlla de Sant Joan podria arribar amb valors molt similars als de dilluns i dimarts amb màximes que continuaran superant àmpliament els 35 °C en moltes zones i que les nits seguiran sent especialment caloroses a la costa i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions, especialment entre les persones grans, els col·lectius vulnerables i aquells que treballen o practiquen activitat física a l'aire lliure; a més, també recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i buscar espais climatitzats sempre que sigui possible.