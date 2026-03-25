El temps de dijous: 15 comarques en avisos per vent

Aquest dijous 26 de març arriba acompanyat de vent i d'una massa d'aire fred que farà baixar de manera notable les temperatures a tot Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha posat en alerta 15 comarques per perill per vent i apunta que al final del dia podria ploure en alguns punts del litoral i al vessant nord del Pirineu.
Segons la previsió del Meteocat, el dia començarà amb intervals de núvols i una baixada de temperatura arreu del país. De cara a la tarda, predominaran els núvols alts i prims, i podrien haver-hi precipitacions al litoral i al vessant nord del Pirineu. El descens tèrmic serà general i afavorirà que les pluges siguin en forma de neu a pràcticament qualsevol cota, tot i que seran més probables a les zones elevades. El protagonista del dia, però, serà el vent, que segons la comarca pot arribar a ràfegues de més de 100 quilòmetres per hora, sobretot -i com és habitual- a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
Concretament, el Meteocat ha emès avisos a quinze comarques, algunes de les quals ha pintat de color groc i altres de taronja, segons el perill.
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís taronja)
- Alt Urgell (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Ripollès (avís taronja)
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Baix Camp (avís taronja)
- Terra Alta (avís groc)
- Montsià (avís taronja)
- Baix Ebre (avís taronja)
Avisos per estat de la mar
D'altra banda, el Meteocat també ha activat un avís per perill per estat de la mar al litoral de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, on les onades poden superar els dos metres i mig.
A mitjà termini
De cara al cap de setmana, s'espera que hi hagi una "petita pausa transitòria", si bé de seguida es tornarà a reforçar el vent de component nord. La previsió és que divendres el vent afluixi, però a partir de la segona meitat de la jornada de dissabte tornarà a aparèixer.