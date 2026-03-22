El temps de dilluns: temperatura estable amb risc de precipitacions lleus

Aquest dilluns 23 de març es preveu una temperatura estable que vindrà acompanyada de precipitacions puntuals en forma de ruixat a punts del territori. Al matí, el cel romandrà serè o poc ennuvolat pel pas de bandes de núvols. Malgrat això, hi haurà estrats baixos al litoral i prelitoral, sobretot a la meitat sud del sector on localment estarà molt ennuvolat, així com a la Catalunya central fins a mig matí.
Al matí són probables les precipitacions a punts del litoral i del prelitoral sud, així com a la tarda al Prepirineu, al prelitoral, al litoral i a la Catalunya central, però en general seran febles. La cota de neu se situarà inicialment al voltant dels 1.400 (1200 al vessant nord), mentre que a la tarda pujarà fins als 1.800 metres.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura mínima experimentarà un ascens lleuger i localment moderat i la temperatura màxima serà lleugerament més baixa. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima d'11 graus i s'enfilarà fins als 17 a la tarda. A Girona, es passarà dels 5 graus de mínima a una màxima que podria tocar els 16. A Lleida, el matí encara serà fresc amb 4 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 17 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 9 graus i se situarà al voltant dels 16 a les hores centrals de la jornada.
I a mitjà termini?
Continuarem amb aquesta estabilitat amb una lleu pujada tèrmica fins que arribi el front de dimecres, que ens portarà més nuvolositat, especialment al Pirineu, i fins i tot algun ruixat a última hora.