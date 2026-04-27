El temps de dimarts: sol, ambient suau i xàfecs al Pirineu

La setmana continuarà marcada per ruixats al Pirineu. Aquest dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu intervals de núvols i algunes precipitacions disperses de cara a la tarda a l'extrem nord del país.
Segons la previsió, el dia començarà amb bancs de boira matinals a punts del Pirineu. A la resta del país, l'ambient serà assolellat. De cara a la tarda, en la línia dels darrers dies, serà quan arribaran els ruixats a les àrees de muntanya, si bé aquest dimarts s'espera que siguin més dispersos que els darrers dies. Des del Meteocat apunten que les precipitacions es deuen a l'aire fred que afecta l'oest de la península.
Pel que fa a les temperatures, aquestes seran lleugerament més baixes. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima de 15 graus i s'enfilarà fins als 21 a la tarda. A Girona, es passarà de 10 graus de mínima a una màxima que podria tocar els 24. A Lleida, el matí començarà amb 10 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 27 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 12 graus i se situarà al voltant dels 21 a les hores centrals de la jornada.
A mitjà termini
A mesura que avançarà la setmana, en principi continuaran les pluges de tarda a punts del Pirineu i intervals de núvols a la resta del país. D'altra banda, s'espera que la temperatura vagi lleugerament a la baixa a partir de dijous.