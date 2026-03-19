El temps de divendres: jornada estable i cel assolellat

Aquest divendres 20 de març el temps farà un nou gir després de la inestabilitat de dijous, amb una jornada molt més tranquil·la marcada pel retorn del sol i una recuperació progressiva de les temperatures.
Durant el matí, el cel estarà assolellat, tot i que a partir del migdia es podran formar alguns núvols d'evolució al Pirineu, preferentment a l'extrem nord. I al llarg de la tarda arribaran núvols mitjans a la meitat sud que podran deixar el cel mig ennuvolat. Pel que fa a les precipitacions, no s’esperen pluges en general.
Quant a les temperatures, es notarà una lleugera recuperació respecte al dia anterior, tot i que encara amb un ambient fresc a primera hora. A Barcelona, la mínima rondarà els 10 graus i la màxima s’enfilarà fins als 18. A Girona, el matí serà fred, amb valors propers als 0 graus, però el termòmetre pujarà fins als 19. A Lleida, es passarà dels 2 graus de mínima a uns 18 de màxima, amb una sensació més suau al migdia. I a Tarragona, el dia començarà amb uns 7 graus i arribarà als 18 en les hores centrals.
I el cap de setmana?
La tendència apunta a un cap de setmana estable i majoritàriament assolellat, amb temperatures que continuaran pujant de manera progressiva. Tot i això, tornaran les precipitacions de cara a diumenge al nord-est i a la meitat est del país, que es quedaran fins dilluns ennuvolant el cel a tot el país.