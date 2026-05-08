El temps del cap de setmana: avís per tempestes a sis comarques del sud

Les pluges no s'aturen pel cap de setmana, de fet, se sumen nous avisos per tempestes que afectaran el sud del país durant la tarda de dissabte. Tot i que l'avís per intensitat de pluges no està actiu diumenge, també es preveuen pluges i tronades durant la jornada, sobretot a l'interior de Catalunya.
Dissabte el cel estarà ennuvolat des de primera hora del matí i, durant el dia, la nuvolositat es farà més abundant i augmentarà de sud a nord ràpidament i el cel quedarà molt cobert arreu al llarg de la tarda.
De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès avís groc de nivell 1 sobre 6 per intensitat de pluges a partir de les 14 hores i fins a les 20 hores de dissabte. Les comarques afectades són sis:
- Montsià
- Baix Ebre
- Terra Alta
- Ribera d'Ebre
- Priorat
- Baix Camp
Es preveu que s'acumulin més de vint litres en mitja hora, fet que activa l'alerta durant tota la tarda al sud del país. Tot i això, la temperatura no varia molt, la mínima pujarà lleugerament i la màxima serà semblant.
I diumenge plourà?
La resposta curta és sí. Fins a migdia el cel estarà serè en general, però a partir d'aleshores, creixeran algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu i, al llarg de la tarda, n'arribaran d'altres al terç oest. Els núvols duran també pluges, sobretot a partir de migdia al Pirineu i Prepirineu; i a partir de mitja tarda al terç oest. A banda, durant la tarda arribaran ruixats a punts del terç oest que aniran acompanyats de tempesta, però de moment no hi ha cap avís per intensitat de pluja actiu.