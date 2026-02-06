Cap de setmana marcat per una nova borrasca amb nom. Després d'Elena, Harry, Ingrid i Leonardo, entre altres, és el torn de Marta. Aquest dissabte és Sant Ricard -rei d'Anglaterra-, però no ens portarà gaire calma, ja que el vent de ponent bufarà amb ganes abans d'un diumenge marcat per les precipitacions. El refranyer diu que "el febrer és traïdor, borrascós i glaçador" i venen dos dies en què, ventades a banda, es preveu pluja, neu i una davallada de temperatures.
El temps per aquest dissabte 7 de febrer: vent abans de la pluja
La jornada de dissabte serà de transició. El matí començarà amb força estones de sol, però a mesura que avanci la tarda, el cel quedarà enterbolit per l'aproximació del sistema frontal associat a la borrasca Marta.
Malgrat que serà una jornada força estable, els primers ruixats arribaran al vespre per Ponent i les Terres de l'Ebre, estenent-se arreu del país a mesura que avanci la nit i la matinada.
Ara bé, el vent serà el gran protagonista, amb un avís del Meteocat centrat en les comarques metropolitanes i de la Catalunya Central -per la possible superació de ratxes superiors a 72 km/h-. Ara bé, també pot bufar amb força al Camp de Tarragona i en altres punts del país.
Malgrat que no serà un dia tan suau com avui, les màximes a la costa seran molt agradables amb valors de 16 graus i entre 10 i 14 a l'interior.
Diumenge, 8 de febrer: Pluja, neu i baixada tèrmica
La formació d'una depressió al Mediterrani provocarà que diumenge sigui un dia molt inestable. Les precipitacions -que poden esquitxar qualsevol punt del país- en general seran febles o moderades. Malgrat que la cota de neu se situarà als 1.200 metres, puntualment pot arribar a baixar fins als 700.