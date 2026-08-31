El temps del dimarts 1 de setembre: núvols baixos a la costa i algun ruixat al Pirineu

El mes de setembre començarà amb calor i temps majoritàriament estable a Catalunya. El sol dominarà bona part de la jornada, tot i la presència de núvols baixos al litoral i prelitoral sud i d'algunes nuvolades de tarda al Pirineu, que podrien deixar algun ruixat feble i puntual.
El dia començarà amb cel serè o poc ennuvolat a bona part del país, però hi haurà intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral sud, especialment a la Costa Daurada i la costa de l'Ebre. A partir del migdia arribaran bandes de núvols alts i mitjans des del sud-oest, que avançaran progressivament cap al nord i deixaran el cel més ennuvolat, sobretot al litoral i prelitoral. Seran menys compactes a mesura que avancin cap a l'interior i el Pirineu occidental.
No es descarta algun plugim feble i dispers al terç sud fins a migdia, així com alguna precipitació puntual al litoral central durant les hores centrals del dia. A la tarda, a més, creixeran nuvolades al Pirineu, especialment a la Vall d'Aran, l'Alt Pirineu i el sector oriental, amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta aïllada, més probable a l'Alt Urgell i cap a l'oest.
La calor, sense grans canvis
Les temperatures es mantindran bastant estables; la mínima serà semblant o lleugerament més alta, mentre que la màxima no experimentarà canvis destacables. Les nits continuaran sent tropicals a la costa, mentre que a l'interior els valors seran més frescos, especialment al Pirineu. Durant el dia, les màximes se situaran generalment entre els 29 i els 33 ºC, però el sud de Ponent i al nord de les Terres de l'Ebre, però, el termòmetre podrà arribar als 34 o 35 ºC.
I a mitjà termini?
El dimecres arribarà amb més calor. El sol dominarà bona part de Catalunya, tot i alguns núvols costaners i nuvolades de tarda al Pirineu mentre les temperatures començaran a pujar i la calor es consolidarà durant els dies posteriors.