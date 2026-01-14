El temps per aquest dijous: l'últim dia de calma

Dijous 15 de gener, l'equador del mes i dia de Sant Pau Ermità. Una nova jornada en què no es complirà el fet que la Setmana dels Barbuts es considera la més freda de l'any. En aquest sentit, el temps continuarà marcat per la suavitat -malgrat que les temperatures tendiran a la baixa- i dominarà l'estabilitat. Tot plegat, l'últim dia de calma total, ja que per divendres s'espera l'aperitiu d'un episodi que el cap de setmana, però sobretot a partir de diumenge, pot esdevenir segons el Meteocat un temporal de primera categoria. Nova llevantada a la vista?
Quin temps s'espera per aquest dijous 15 de gener?
La jornada d'aquest dijous estarà marcada per un cel que es mantindrà entre serè i poc ennuvolat durant el matí, tot i que amb el pas de les hores aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans per l'oest. De nou, les boires tornaran a fer acte de presència a les fondalades de l'interior, una situació que pot ser persistent en punts de la depressió Central i de Ponent fins al migdia. L'ambient, tot i un lleuger descens tèrmic, continuarà sent poc rigorós per l'època de l'any.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Tot i que teòricament som a la setmana més freda del calendari, els termòmetres es resisteixen a baixar de valent. S'espera que tant les temperatures màximes com les mínimes experimentin un descens lleuger respecte a aquest dimecres. En aquest sentit, glaçades febles -entre -1 i -3 ºC- al Pirineu, Prepirineu i també a punts de la Catalunya Central.
- Barcelona: mín. 9 °C / màx. 16 °C
- Girona: mín. 2 °C / màx. 16 °C
- Tarragona: mín. 5 °C / màx. 16 °C
- Lleida: mín. 3 °C / màx. 11 °C
- Tortosa: mín. 6 °C / màx. 16 °C
- Vic: mín. -1 °C / màx. 12 °C
- Tremp: mín. -2 °C / màx. 11 °C
- Olot: mín. 0 °C / màx. 14 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
No s'esperen precipitacions, si bé al final del dia no es descarten quatre gotes al Pirineu i Prepirineu més occidental. La cota de neu voltarà els 1.300 metres.
El Meteocat no té avisos activats, però sí un preavís per pluja i neu abundant així com per mala mar a partir de dissabte per un temporal que es pot allargar fins dimarts vinent. A més, cal tenir en compte:
- Visibilitat reduïda: boires localment denses a les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera i la Segarra.
- Vent: malgrat que en general serà fluix, al litoral de l'Empordà pot ser moderat i amb cops forts.
I a llarg termini?
És la gran pregunta. El Meteocat ha activat un preavís per un temporal que pot ser una llevantada de primera categoria. L'episodi podria arrencar dissabte i intensificar-se a partir de diumenge. Afectaria especialment la meitat est amb pluges que podrien superar els 100 litres en 24 hores i deixar nevades abundants al Pirineu i Prepirineu oriental, amb una cota entre els 1.300 i els 1.600 metres. També s'espera onades superiors als 2,5 metres, especialment al litoral gironí.