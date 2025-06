Investigadors catalans revelen la causa de l'esllavissada que va engolir un poble sencer als Alps

El passat 28 de maig, el col·lapse massiu d'una glacera va provocar una esllavissada que va arrasar un poble sencer en només quaranta segons. Es tracta de Blatten, a la part dels Alps del sud de Suïssa, que havia estat evacuat una setmana abans davant el risc evident que es produís un succés d'aquesta magnitud. Ara, un grup d'investigadors liderat pel geògraf Lothar Schulte i format per 15 estudiants dels màsters de Planificació territorial i Gestió ambiental de la Universitat de Barcelona i Gestió d'Àrees de muntanya de la Universitat de Lleida n'ha determinat la causa principal.

Segons el grup de recerca FluvAlps-Paleo Risk, el canvi climàtic podria haver desestabilitzat les parets del cim o la glacera, tal com han explicat a TV3, però aquest no seria el motiu de l'esllavissada. "No va ser la temperatura, va ser l'excés de pes", ha revelat Schulte, catedràtic de la UB, en declaracions a la televisió pública catalana.

Després de parlar amb les autoritats locals, els equips d'emergències i els responsables de la gestió del desastre i analitzar el terreny, els investigadors han determinat que els més de 10 milions de metres cúbics de materials amb una alçada de 80 metres van superar el pes que podia aguantar la glacera. Això va fer que es desprenguessin i que engolissin el poble de Blatten en un moment.

L'allau de gel i roques va caure fins a la vall on es trobava el poble i va generar un núvol gegant de restes. Un cop es va assegurar la zona, les autoritats s'hi van desplaçar per avaluar els danys i van corroborar que Blatten havia quedat destrossat.

INCREDIBLE !!



Here we are... 😱😱😱



After days of overloading and cracks propagating, Birch Glacier collapsed over Blatten today at 3:24 pm and dammed the Lonza river...



Devastating! 😭https://t.co/EgQQjq8YCO pic.twitter.com/gzhf92DRKG — Melaine Le Roy (@subfossilguy) May 28, 2025

La serralada viu episodis d'inestabilitat glacial des de fa anys i passa per un retrocés significatiu del gel a causa de l'escalfament global. De fet, les glaceres suïsses han perdut aproximadament el 10% del seu volum total en només dos anys. La xifra de pèrdua registrada entre 2022 i 2023 és igual que el que es va registrar en trenta anys entre 1960 i 1990. L'Organització Meteorològica Mundial ja considera que aquesta pèrdua de volum és una de les pitjors que s'han viscut a la història del país helvètic.

Cal recordar que el cas de Blatten ja té un precedent a Suïssa. Fa dos anys, els residents de l'aldea de Brienz, ara a l'est del país, van ser evacuats per una caiguda de roques que, per fortuna, va aturar-se abans d'arribar a l'espai de residències. L'indret ja ha estat evacuat altres cops en els últims anys i viu amb certa tensió un altre succés de la magnitud del viscut aquest dimecres al sud del país.