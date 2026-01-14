Els productors de tòfona preveuen una collita bona aquesta temporada i confien a superar les sis tones de l'any passat. Així ho ha explicat a l'ACN l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i secretari de l'Associació de Productors de Tòfona, Daniel Oliach, que ha remarcat que hi ha hagut "una meteorologia molt bona, sobretot a la primavera, quan van haver-hi precipitacions i temperatures suaus". "Estem tenint molta quantitat i també qualitat", ha subratllat. Els preus, en canvi, s'han moderat. Oliach ho atribueix al fet que hi hagi més quantitat de producte i també que sigui considerat un article gurmet. En aquests moments els preus estan entre els 200 i 400 euros el quilo.
La collita de tòfona va començar a mitjans de novembre i s'allargarà fins a finals de març. Enguany es preveu una collita bona gràcies a les pluges que van caure durant la primavera i estiu i les temperatures suaus que van permetre fer créixer el fong. Així ho assegura Daniel Oliach, que constata que enguany també s'està trobant tòfona silvestre, un producte més escàs en els darrers anys a causa de la sequera. Per tot plegat, en aquesta campanya els tofonaires confien en superar les sis tones recollides l'any passat, que ja es va considerar una bona campanya, ja que es va doblar la producció del 2024 -de 3 a 6 tones-.
L'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya agrupa uns 160 productors d'arreu del país que, conjuntament, sumen un miler d'hectàrees de conreu -al voltant d'un 5% de les hectàrees conreades a l'Estat-. Els productors actualment controlen amb molta precisió i amb l'ajuda de ginys tecnològics la humitat del terreny, tant en profunditat com en superfície, la quantitat d'aigua que cal aportar amb el regadiu o altres paràmetres que han de permetre que la tòfona es desenvolupi de manera satisfactòria. De fet, segons Oliach, la tòfona de conreu és clau per poder tenir una producció estable i "acceptable" d'aquest fong.
Oliach detalla que una bona part de la tòfona que es conrea a Catalunya i a l'Estat està destinada a l'exportació. De fet, tot i que Catalunya no és el principal productor, té un pes molt important en les exportacions en l'àmbit estatal. Segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona, Catalunya representa prop d’un 32% de les exportacions de tòfona fresca i un 57% de la tòfona en conserva de tot l'Estat. Segons les mateixes dades, els principals destinataris són França (27%) i Estats Units (18%). En aquest sentit, Oliach assegura que "si bé fa uns anys la pràctica totalitat de la tòfona s'exportava a França, ara mateix s'està diversificant molt i això és positiu".
Contenció dels preus
Una de les conseqüències de l'augment de producció d'enguany és que els preus s'han contingut. "Hi ha més producció i això es nota en els preus", ha assegurat Oliach. Tot i això, assegura que no és l'únic factor. "També s'intueix que hi ha una mica de crisi. Tots els aliments han pujat molt de preu i la tòfona se'n veu repercutida pel fet de no ser un producte de primera necessitat", ha exposat. Segons el tècnic del CTFC, en aquests moments el preu d'un quilo de tòfona està entre els 200 i 400 euros, "un preu molt més baix que en temporades passades".
Divulgació de la tòfona negra
Un dels grans reptes que té el sector és la divulgació del producte entre el públic general. Els experts reconeixen que la tòfona és la "gran desconeguda". "Fins fa quatre dies la gent es pensava que la tòfona es feia a França, quan Espanya és el principal productor de tòfona mundial", ha exposat Oliach. Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, Carme Vivó, creu que el sector de la restauració "cada cop aprecia més el producte i el fa sevir", però "queda molta feina afer a nivell del petit consumidor".
Una de les iniciatives que fa uns anys que ha engegat l'associació és organitzar visites a camp amb restauradors perquè coneguin les finques i com es cultiva el producte. "Anem fent accions perquè els cuiners coneguin el producte, sàpiguen com tractar-lo i cuinar-lo i perdin una mica la por", ha explicat Vivó.
Precisament, han organitzat recentment una visita a una finca que hi ha entre l'Anoia i l'Alt Camp amb l'equip del restaurant el Truc d'Agramunt. El propietari del restaurant, Sergi Aritzeta, assegura que la tòfona és un producte que utilitzen sovint: "Des del novembre fins que s'acaba la temporada sempre en tenim a casa, és un producte fetitxe nostre". En aquest sentit, veu amb molt bons ulls les visites que organitzen des de l'associació. "És una manera de tenir una mica més de coneixement sobre la tòfona, no només portar la tòfona al restaurant, sinó que puguem veure tot el procés i aprendre'n una mica més", ha expressat.
De fet, Aritzeta creu que les noves generacions de cuiners "tenen el deure de donar a conèixer productes com la tòfona". "Crec que hem anat massa enllà amb els productes industrialitzats i, per tant, tenim el deure de treballar bé productes que surten de la terra com la tòfona", ha expressat. És conscient, però que "encara hi ha molta feina a fer de cara al client final" i que els restauradors n'han de ser els prescriptors.