Localitzen el primer niu de tortuga careta de l'estiu a la costa catalana

El primer niu de tortuga careta de l'estiu de la costa catalana es va localitzar aquest passat divendres al Parc Natural del Delta de l'Ebre. El niu presenta 119 ous. El van trobar tècnics del parc i es va activar el protocol de seguiment de nidificació que coordina el Departament de Territori.

Es tracta del segon niu d'aquesta espècie protegida que s’ha localitzat fins ara a tota la costa espanyola aquesta temporada. La temporada de cria de la tortuga careta arrenca a principis del mes de juny i es perllonga fins a finals d'octubre. Les mares solen fer els nius entre mitjans de juny i finals de juliol, i les cries comencen a emergir a partir de principis d'agost fins a mitjans o finals d'octubre.

La nidificació de tortugues careta a la Mediterrània occidental va començar fa uns 10 o 15 anys, el que indica un canvi de comportament motivat probablement pel canvi climàtic. Històricament, hi havia hagut presència d’exemplars de juvenils i subadults que s’hi alimentaven, però fins llavors no havien vingut femelles a reproduir-se.

Per garantir la viabilitat de la cria d’aquesta espècie, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica coordina els operatius per protegir aquests nius, en els quals també prenen part el Centre BETA de la UVic-UCC, la Fundació CRAM, així com el Cos d’Agents Rurals i nombrosos voluntaris i voluntàries, que s’encarreguen de la custòdia dels nius.

A Catalunya, entre l’any 1972 i 2023 s’han detectat 57 esdeveniments de nidificació, dels quals 29 s’ha detectat el niu i 28 intents de nidificació sense èxit. L’any passat es va detectar només un niu a la demarcació de Tarragona.

Com hem d’actuar si veiem una tortuga o localitzem un niu?

Les tortugues marines són molt vulnerables durant la seva fase reproductora, i el seu període de posta i d’incubació coincideix amb una àmplia i intensa utilització humana de les platges. Per això, cal minimitzar els impactes de l’ésser humà en aquest procés. Es recomana a la ciutadania que si s’adverteixen rastres a la sorra o una femella ponent ous, truqui al 112 per activar el dispositiu corresponent.

Així mateix, s’ha d’evitar molestar l’animal, tocar-lo o fer fotos en flaix o trepitjar els rastres, entre altres recomanacions. Cal recordar que la tortuga careta és una espècie protegida, qualificada de vulnerable pel Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada.