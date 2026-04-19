Més tempestes per aquest dilluns: cinc comarques en alerta

Aquest dilluns es preveu una nova jornada de tempestes a Catalunya, amb un escenari molt similar al d’avui diumenge. Tot i que les precipitacions no seran generalitzades arreu de Catalunya, sí que podran descarregar amb intensitat en diverses comarques, especialment durant la tarda i el vespre.
L’avís per intensitat de pluja se centra principalment en l’anomenat “triangle del senglar”, format per Osona, el Ripollès i la Garrotxa. El Meteocat també alerta de xàfecs que podrien superar els 20 litres en només 30 minuts al Lluçanès i el Berguedà. Aquest episodi podria anar acompanyat d'aparat elèctric i, localment, de calamarsa o fins i tot pedra petita.
Malgrat que l'extensió de les precipitacions pot ser similar a les de diumenge, les més intenses quedaran molt més concentrades.
Comarques amb avís activat
- Berguedà (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
Fins a 20 litres
El balanç d’aquest diumenge ha registres destacables, amb acumulacions d’entre 10 i 20 litres en molts punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i el nord de Ponent. Aquestes precipitacions han estat força irregulars, però localment intenses. Els valors més elevats s'han concentrat a l'Alt Urgell així com al nord del Ripollès i el Berguedà.
- La Seu d'Urgell - Bellestar (Alt Urgell): 20,6 mm
- Molló - Fabert (Ripollès): 20,1 mm
- Gisclareny (Berguedà): 16,7 mm
- Sant Pau de Segúries (Ripollès): 12,3 mm
- Guardiola de Berguedà (Berguedà): 11,2 mm
- Castellar de n'Hug - el Clot del Moro (Berguedà): 11,1 mm
- Das - Aeròdrom (Cerdanya): 10,7 mm
- Organyà (Alt Urgell): 9,5 mm
- La Pobla de Segur (Pallars Jussà): 8,0 mm
- Sort (Pallars Sobirà): 7,6 mm
De cara als pròxims dies, la inestabilitat no desapareixerà. Dimecres es repetirà un escenari semblant, amb nous ruixats i tempestes a la tarda. A més, caldrà seguir amb atenció l’evolució del temps de cara a Sant Jordi, ja que podria estar marcat també per la presència de pluges, tot i que segurament concentrades al Pirineu i Prepirineu.