Què pensaria Darwin de la conservació dels boscos en temps de canvi climàtic?

Les lectures de Charles Darwin no en són una excepció. Per exemple, el pare de la biologia evolutiva ens va deixar moltes pistes sobre com adaptar els boscos al canvi climàtic a la seva obra L'origen de les espècies. La grandesa d'aquesta obra rau en la manera com desenvolupa una forma de pensar extraordinàriament útil per a entendre com funciona la natura i com respon als canvis.
La supervivència dels més adequats
El tema central de L'origen de les espècies és el desenvolupament de la teoria de l'evolució per selecció natural, un procés que es resumeix en la supervivència dels més adequats, és a dir, dels organismes més ben adaptats a les condicions del seu entorn. Aquests tindran més possibilitats de reproduir-se i, per tant, de transmetre les seves característiques a les generacions següents.
El canvi climàtic, juntament amb altres activitats humanes, està accelerant el procés de selecció natural. L'augment de la durada de les sequeres i de la freqüència i intensitat dels incendis i d'altres pertorbacions incrementa la pressió sobre la fauna i la flora.
Però, estem tenint en compte la selecció natural i la seva intensificació a causa de l'augment de l'estrès ambiental en la nostra manera de pensar i dissenyar l'adaptació al canvi climàtic?
Tota acció humana sobre la natura és negativa?
El pensament darwinista sobre com adaptar-nos al canvi climàtic passa per centrar-se en l'adequació de les espècies al futur. Tanmateix, tal com descriuen els geògrafs Paul Robbins i Sarah Moore, hi ha un corrent científic, molt influent avui dia, impregnat d'un pensament contrari. Parteix de la base epistemològica que hauríem d'aconseguir ecosistemes semblants als que existien en algun moment indeterminat del passat, quan la petjada humana era gairebé inexistent, una visió que defineixen com a ciència edènica.
Robbins i Moore assenyalen que una conseqüència de l'edenisme és l'antropofòbia: la creença que qualsevol acció humana sobre la natura serà necessàriament negativa. En conseqüència, la recuperació de la natura passaria per evitar la intervenció humana sobre el medi.
Com aplicar el darwinisme a la conservació i la restauració
Els postulats edenistes guien molts dels suposats esforços d'adaptació al canvi climàtic. No obstant això, aquesta visió resulta contraproduent sota un escenari d'estrès i pertorbacions creixents, ja que ignora els principis del darwinisme. Aquests són alguns dels postulats promoguts per la ciència edènica que caldria revisar:
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“Cal utilitzar sempre espècies o varietats autòctones en les actuacions de restauració”. Quin sentit té afavorir poblacions autòctones a la seva suposada ubicació d'origen quan sabem que sucumbiran sota el clima actual o futur? Seguint la lògica darwinista, el passaport d'una espècie no hauria de determinar quines espècies s'utilitzen en les actuacions de restauració. Pot ser un criteri més a considerar, sens dubte, però sempre hauria de prevaldre el de la seva adequació.
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“Hem d'evitar a qualsevol preu l'extinció d'espècies locals sense hibridacions”. Convé acceptar l'extinció d'endemismes molt locals quan la variabilitat genètica sigui molt baixa o el grau de consanguinitat molt elevat. Els recursos dels quals disposem per a la conservació són limitats, i la variabilitat genètica és la matèria primera de l'adaptació a qualsevol canvi: sense ella, poc podem fer.
En alguns casos, són els programes de conservació els que condemnen aquests localismes. Un exemple és el gall salvatge cantàbric, que presenta un grau d'endogàmia tan elevat que amb prou feines es pot reproduir. Aquest problema es podria resoldre hibridant la població cantàbrica amb altres poblacions, però els programes de conservació actuals, amb inversions milionàries, prioritzen preservar la “puresa de sang” de la població cantàbrica.
- “Tota acció humana sobre la natura és negativa”. Molts dels boscos millor conservats són culturals. És a dir, no són salvatges, sinó fruit de la ciència i la tècnica forestals. El geògraf i biòleg Jared Diamond explica al seu llibre Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, com Europa i el Japó van arribar a l'edat contemporània amb una degradació forestal molt acusada. Aquesta situació es va poder revertir, compatibilitzant conservació i aprofitament, gràcies al desenvolupament de programes de gestió forestal basats en criteris científics, inclosa la reforestació en alguns casos. Els boscos d’Irati (Pirineus), Valsaín (Segòvia), Poblet (Tarragona) i els Monts Universals (entre Terol, Guadalajara i Conca) són només alguns dels nombrosos exemples que trobem a Espanya.
L'antropofòbia present en molts programes de conservació d'inspiració edenista oblida, o ignora deliberadament, la influència cultural de la majoria dels boscos i contribueix a eliminar-ne la gestió. Però, d'aquesta manera, es perden precisament els atributs que suposadament es volen preservar. Sense aquesta gestió, per exemple, no es podria reduir la densitat dels boscos perquè els arbres disposessin de més aigua en condicions de sequera, ni gestionar el combustible per a reduir el risc d'incendis.
Precisament ara, quan ens trobem a les portes d'una de les crisis ecològiques més grans que hagi viscut mai la humanitat, necessitem més que mai recórrer als clàssics com Darwin. Si partim d'una epistemologia limitada, com l'edenisme, els resultats poden ser catastròfics.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation. Llegiu aquí l’original.