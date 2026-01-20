Suspeses les classes a les comarques gironines: demanen evitar desplaçaments fins a les 17 hores

El Govern ha suspès les classes en tots els nivells d'educació a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i la Selva i ha fet una crida a evitar desplaçaments i apropar-se a les lleres dels rius, així com baixar als soterranis fins a les 17:00 hores d'aquest dimarts per les fortes pluges. De fet, els veïns de les quatre comarques han rebut un missatge ES-Alert de Protecció Civil pels volts de les 7:15 hores.
I és que la intensitat de les precipitacions arran de la llevantada que s'ha instal·lat al país des d'aquest dilluns, hi ha rius al límit de la seva capacitat i no es descarten desbordaments i inundacions importants. Per exemple, el riu Daró, que fa 24 hores travessava el Baix Empordà gairebé sec, té un cabal que duplica l'habitual al de l'Ebre a Tortosa, amb 500 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Girona, per la seva banda, l'Onyar supera els 300 m3/s i s'acosta a l'assolit durant el temporal Glòria fa sis anys.
El conjunt de les mesures responen a la previsió de persistència de la llevantada, que afecta tant la visibilitat com la seguretat a la xarxa viària. L'objectiu principal és minimitzar la mobilitat en una zona on les acumulacions de pluja són especialment elevades i prevenir riscos en el transport escolar. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que estan tallades per inundacions les carreteres C-252 entre Vilabertran i Peralada, la GI-644 a Forallac i la GIV-6546 a Palafrugell.
Risc de desbordaments i d'inundacions
L'estat dels rius i les rieres és de risc alt, ja que molts cursos fluvials han assolit el límit de la seva capacitat i es troben a prop del desbordament per culpa de la pluja continuada i la dificultat per desembocar al mar arran del fort onatge. Els serveis d'emergència mantenen la vigilància en els punts baixos i guals, molts dels quals ja han estat tallats al trànsit.
A la ciutat de Girona, el riu Onyar ha registrat un creixement significatiu del seu cabal, superant els 300 metres cúbics per segon a l'altura del centre de la ciutat. Aquesta dada situa el riu en un llindar d'alerta per inundabilitat, la qual cosa ha obligat a activar els protocols municipals de seguretat. També van molt plens la Tordera a Fogars de la Selva, amb 230, i el Manol a Santa Llogaia d’Àlguema, amb 75 m³ per segon. El seguiment també és constant al riu Ter i a la gestió dels desembassaments del sistema per controlar el volum d'aigua que arriba a la ciutat.
Entre la mitjanit i les 7:00 hores han caigut 75 litres a Palafrugell, 62 a Castell d’Aro i 61 a Roses i Torroella de Montgrí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A més, el vent de gregal s’ha reforçat i s’han registrat ratxes de 87 km/h a Portbou i 78 km/h a Barcelona. Es preveu que el vent afluixi durant la tarda.