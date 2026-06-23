Tercer dia de l'onada de calor: 17 comarques en alerta

Tercera jornada de l'onada de calor a Catalunya. Després del pic d'aquest dilluns -amb temperatures de fins a 43,0 graus, les més altes d'aquest 2026-, avui els termòmetres recularan lleugerament entre 1 i 2 graus. Aquest fet, provocarà que, malgrat es repeteixin en diverses comarques els valors per sobre de la quarantena, no s'assoleixen els valors extrems d'ahir. Per tot plegat, el Meteocat manté un total de 17 comarques en alerta per calor.
Tercera jornada amb temperatures de 40 graus
Si diumenge el llindar dels 40 graus es va superar en vuit observatoris de Ponent, aquest dilluns es va multiplicar. Concretament, ho va fer en 32 estacions de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya d'onze comarques: Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Noguera i Segarra a les comarques de Ponent. Però també el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà al Prepirineu així com el Priorat, la Ribera d'Ebre i el Bages.
Avui, en canvi, els valors més extrems es tornaran a restringir al pla de Lleida i zones pròximes.
Avís del Meteocat en 17 comarques
En el tercer i penúltim dia de l'onada de calor el Meteocat ha emès un avís que afecta un total de 17 comarques. En cinc casos -Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, la Noguera i les Garrigues- és de nivell taronja. Al Pirineu, la Catalunya Central i l'interior de les Terres de l'Ebre, per la seva banda, és de nivell groc, fet que indica que difícilment s'assoliran valors de 42 o 43 graus com ahir.
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Les Garrigues (avís taronja)
- Noguera (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Priorat (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís taronja)
- Solsonès (avís groc)
- Urgell (avís taronja)
- Val d'Aran (avís groc)
La coincidència de l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan ha fet que la Generalitat redoblés la crida a la prudència pel risc d'incendi. De cara a demà, el Meteocat ja només deixa en alerta les comarques de Ponent.