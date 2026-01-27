Tanquem aquest dimarts amb precipitacions que, com s'esperava, han afectat tot el país excepte l'extrem nord-est. Malgrat que en general han estat minses, hi ha registres de fins a 30 litres a la cara sud del Pirineu, fet que haurà tornat a augmentar els gruixos de neu. De cara al dimecres, 28 de gener -Sant Tomàs d'Aquino i Dia Mundial per a la Reducció de les Emissions de CO2-, ens espera una jornada en què la pluja no desapareixerà del tot, però que estarà marcada sobretot pel vent i la mala mar.
Quin temps ens espera per aquest dimecres?
La jornada començarà amb restes d'inestabilitat, impulsada per la borrasca atlàntica Joseph. Fins al final de la matinada, s'esperen alguns ruixats dispersos a l'extrem nord-est i a la resta de l'extrem nord del Pirineu. Seran d'intensitat entre feble i moderada i amb una cota de neu que voltarà els 900 metres.
A partir del final del matí, la situació tendirà a estabilitzar-se i bàsicament s'espera precipitació feble a la meitat sud del país. No es descarta que aquests ruixats també afectin altres zones de forma més aïllada, especialment a la meitat oest. La intensitat serà, en general, feble i s'acumularan quantitats minses o poc abundants. Pel que fa a la neu, la cota començarà als 900 metres i anirà pujant fins als 1.200 metres al terç sud, tot i que localment la precipitació podrà ser en forma de neu fins als 700 metres, segons el Meteocat.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Les temperatures es mantindran en la línia dels darrers dies, amb una tendència de les mínimes i les màximes a baixar lleugerament. Excepte les hores i les comarques on el sol pugui dominar, l'ambient serà relativament hivernal. A l'interior es produiran tímides glaçades mentre que a les valls del Pirineu els termòmetres baixaran entre els -3 i els -6 ºC.
- Barcelona: mín. 9 °C / màx. 11 °C
- Girona: mín. 2 °C / màx. 13 °C
- Tarragona: mín. 6 °C / màx. 11 °C
- Lleida: mín. 1 °C / màx. 10 °C
- Tortosa: mín. 5 °C / màx. 12 °C
- Vic: mín. -1 °C / màx. 7°C
- Tremp: mín. -3 °C / màx. 5 °C
- Olot: mín. 1 °C / màx. 11 °C
- Puigcerdà: mín. -3 °C / màx. 5 °C
- Vielha: mín. -6 °C / màx. 5 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
A banda dels ruixats irregulars i més aviat febles, el Meteocat ha activat diversos avisos per vent i mala mar que afecten un total de 13 comarques, entre les quals les de la regió metropolitana de Barcelona.
Avís per vent
Possible superació del llindar de 20 m/s, ratxes de 72 km/h. Perill màxim 2/6.
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
Avís per mala mar
Maregassa: probable superació d'onades superiors als 2,5 metres amb forta mar de fons de component sud i sud-oest. Perill màxim: 3/6.
- Baix Empordà (avís groc)
- Selva (avís taronja)
- Maresme (avís taronja)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Garraf (avís taronja)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
I a mitjà termini?
La inestabilitat es mantindrà de cara a dijous, especialment al matí i a la meitat oest. Tampoc farà net ni divendres ni dissabte mentre la temperatura, que s'haurà recuperat transitòriament, tornarà a caure per entrar en un nou cap de setmana d'ambient hivernal.