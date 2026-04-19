Tornen les tempestes de tarda: el Meteocat activa avisos a 10 comarques

Després d'unes setmanes d'estabilitat relativa, la dinàmica atmosfèrica ha canviat coincidint amb un escalfament sobtat de les aigües de la Mediterrània. Aquesta anomalia tèrmica al mar, que actua com un motor d'energia, està afavorint l'aparició de nuvolades potents tan bon punt el sol escalfa la terra. Aquest escenari marca el retorn d'una dinàmica molt típica de la primavera, on el contrast entre la calor diürna i l'aire més fred en capes altes de l'atmosfera desencadena fenòmens de curta durada però de gran intensitat.
La configuració meteorològica d'aquest diumenge apunta directament a les zones de muntanya i de l'interior. Tal com preveien les previsions, a partir del migdia, els xàfecs han començat a créixer amb força al Pirineu i al Prepirineu, estenent-se progressivament cap a punts de la Catalunya Central així com de la Noguera i la Segarra, a Ponent. Aquestes tempestes de tarda són el resultat d'una inestabilitat que troba en l'orografia del terreny el lloc ideal per descarregar amb ganes, sovint acompanyades d'aparat elèctric i, puntualment, de calamarsa.
Avisos d'intensitat de pluja
Davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya ha decidit activar diversos avisos per intensitat de pluja. El perill principal rau en la capacitat d'aquestes tempestes per deixar grans quantitats d'aigua en períodes molt breus de temps. Segons el Meteocat, es podria superar el llindar de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora en els punts on els nuclis siguin més estàtics o virulents.
L'alerta se centra específicament en 10 comarques on la probabilitat que es superi el llindar d'intensitat és més elevada. Això sí, en tots els casos, els avisos són grocs i, per tant, indiquen el perill menor.
- Ripollès (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Noguera (avís groc)
Tot apunta que la situació es repetirà de cara a dilluns, dimarts i, possiblement, dimecres. Hores d'ara, la diada de Sant Jordi no perilla, malgrat que no es descarten alguns ruixats al Pirineu i Prepirneu.