Andy Burnham ja és el setè primer ministre del Regne Unit en una dècada

El nou líder laborista britànic, Andy Burnham, s'ha convertit aquest dilluns en el nou primer ministre del Regne Unit. Ha assumit el càrrec després que el rei Carles III li hagi encarregat formar govern durant una audiència al Palau de Buckingham. El relleu es produeix després de la dimissió de Keir Starmer, que va abandonar el càrrec el juny passat a petició dels seus companys de partit. Burnham es converteix així en el setè primer ministre del Regne Unit en només una dècada.
"Soc ben conscient que soc el setè primer ministre des del 2016, així que aquest ha de ser un moment de reflexió i de renovada determinació. La nostra generació de polítics ha d'elevar el seu nivell i afrontar els nous reptes. El Regne Unit ha de demostrar al món que podem recuperar la nostra estabilitat. Aquest és el nostre repte", ha dit el líder laborista després d'assumir el càrrec.
En el seu discurs d'investidura, Burnham ha situat la lluita contra el sensellarisme com una de les prioritats del seu govern i ha anunciat una inversió addicional de 340 milions de lliures per acabar "tan aviat com sigui possible" amb el sensellarisme de llarga durada, que ha qualificat com "una de les injustícies més greus del país".
El nou líder laborista britànic ha assegurat que la iniciativa donarà més eines als governs locals, als ajuntaments i als serveis públics perquè puguin oferir allotjament i suport a les persones més vulnerables abans de l'hivern. El pla constitueix la primera fase d'un programa de cinc anys que preveu proporcionar 1.200 habitatges i suport intensiu a almenys 3.000 persones en situació de sensellarisme crònic.
"Aquesta és la mena de Gran Bretanya que vull que siguem: un país on tothom tingui la seguretat d'un sostre sobre el cap, i on ningú no es quedi enrere ni sigui descartat. Tornem a portar l'esperança", ha afirmat Burnham.