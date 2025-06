«Bandit local» i «socialista de merda»: Milei carrega contra Sánchez des de Madrid

Atac sense escrúpols de Javier Milei a Pedro Sánchez. El president argentí s'ha referit al seu homòleg espanyol com a "bandit local" i "socialista de merda" en el marc del seu discurs al Madrid Economic Forum. Milei també ha proclamat la "mort al socialisme".

El mandatari argentí ha irromput a l'escenari aclamant els assistents. "¡Visca la llibertat carall. Mort al socialisme!", ha etzibat des del faristol, i la multitud ha respost corejant "¡Pedro Sánchez, fill de puta!". El dirigent argentí ha celebrat aquests insults. "Et necessitem aquí!", li han deixat anar des del públic. "Sàpiguen que, contra els socialistes de merda, jo sempre estaré del seu costat", ha respost.

Traient pit de l'Argentina

Milei ha defensat durant una hora de discurs els èxits econòmics del seu país a conseqüència de la seva política de retallades. "L'ajust havia de ser fet pel paràsit, havia de caure sobre el sector públic", ha argumentat abans de comparar les xifres del desembre del 2024 amb el mateix període del 2023: "No només no hi va haver caiguda del PBI sinó que va pujar 6%".

"Deien que jo no m'animaria a obrir el cep en un any electoral, les escombraries mediàtiques i els corruptes dels periodistes expandien notícies immundes. No odiem prou els periodistes", ha afegit. Així, ha reivindicat que "malgrat que estem en un any electoral, obrim el cep i avui el tipus de canvi cotitza molt més a prop del pis de la banda de canvi".

"De nou, punt per al Govern. Avui, després que van anticipar aquestes taxes d'inflació, van dir que es quedaria a nivell del 5 i 7%. Aquest mes s'espera que trenqui el 2%. L'any vinent la inflació a l'Argentina haurà estat història del passat", ha prosseguit.

Madrid Economic Forum

Milei ha fet el seu discurs a el Madrid Economic Forum, la continuïtat de l’Andorra Economic Forum, que ara es trasllada a la capital espanyola. La trobada va néixer a iniciativa de dues empreses establertes a Andorra, el despatx de fiscalistes Abast i Rackslabs, especialitzada en solucions tecnològiques i que va ser fundada, entre d’altres, per Víctor Domínguez, @wallstwolverine a les xarxes, des d’on llança missatges molt bel·ligerants contra el govern de Sánchez.

El Madrid Economic Forum aplega una curiosa amalgama de polítics ultres, ex de Ciutadans, agitadors mediàtics i figures de l’ala més extrema del PP. L’agenda d’actes la va inaugurar dissabte l’exdiputat de Ciutadans Marcos de Quinto, exdirectiu de Coca-Cola durant 35 anys. Conegut pels seus tuits controvertits, com quan va qualificar de “ben menjats” els qui anaven amb vaixells d’Open Arms, De Quinto dissertarà sobre Gestió i wokisme.

Dissabte Milei també es va veure amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que no ha intervingut a l'acte de Vistalegre, de marcat caràcter econòmic, amb presència d'economistes com Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo. Les entrades per assistir a l'esdeveniment costaven entre 150 i 7.500 euros i el recinte ha estat a mig aforament.