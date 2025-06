La motoserra de Javier Milei arriba al Madrid d'Isabel Díaz Ayuso

Festa grossa de l’ultraliberalisme aquest cap de setmana a Madrid, en què se celebra l’Economic Forum 2025, amb la presència com a gran estrella del president de l’Argentina, Javier Milei, que intervindrà diumenge. Com ja va informar aquest diari, altres ponents de l’encontre seran l’exlíder del projecte fracassat de Ciutadans, Albert Rivera, l’exdirigent de Vox Iván Espinosa de los Monteros, l’expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, i l’agitador ultra Iker Jiménez. El fòrum a la capital espanyola, on Isabel Díaz Ayuso ja exerceix un poder omnímode a la dreta malgrat el seu histrionisme, començarà la vigília de la manifestació convocada pel PP contra Pedro Sánchez.

El Madrid Economic Forum és la continuïtat de l’Andorra Economic Forum, que ara es trasllada a la capital espanyola. La trobada va néixer a iniciativa de dues empreses establertes a Andorra, el despatx de fiscalistes Abast i Rackslabs, especialitzada en solucions tecnològiques i que va ser fundada, entre d’altres, per Víctor Domínguez, @wallstwolverine a les xarxes, des d’on llança missatges molt bel·ligerants contra el govern de Sánchez.

Es dona el cas -com va informar El País- que entre els patrocinadors de l’encontre hi ha la plataforma de criptomonedes Brit2Me. Milei va provocar una crisi al seu país quan va recomanar invertir en $Libra, plataforma cripto ara investigada per presumpta estafa. El dirigent argentí farà la ponència de clausura del fòrum aquest diumenge.

El Madrid Economic Forum aplega una curiosa amalgama de polítics ultres, ex de Ciutadans, agitadors mediàtics i figures de l’ala més extrema del PP. L’agenda d’actes la inaugura dissabte l’exdiputat de Ciutadans Marcos de Quinto, exdirectiu de Coca-Cola durant 35 anys. Conegut pels seus tuits controvertits, com quan va qualificar de “ben menjats” els qui anaven amb vaixells d’Open Arms, De Quinto dissertarà sobre Gestió i wokisme.

Després d’ell serà el torn d’Albert Rivera, que parlarà sobre Europa: reforma o decadència. Un títol ambiciós per qui sempre ha navegat entre la pretensió i el fracàs. Rivera va passar d’acaronar la Moncloa a sortir per la porta del darrera de la política espanyola, davant l’ensulsiada de Ciutadans. Després va ser fitxat pel bufet Martínez-Echevarrieta, amb qui va trencar de manera abrupta poc després. Recentment va ser incorporat com a president al club de negocis Raheem, amb seu al barri madrileny de Salamanca i que posa en contacte empresaris espanyols amb inversors d’Amèrica del Sud.

Més pressió sobre Génova

Esperanza Aguirre parlarà sobre Madrid i la seva relació amb les altres comunitats autònomes. Aguirre està molt activa aquests dies, pressionant el PP en una línia de més radicalitat ultraliberal. Ho farà just el dia abans de la manifestació convocada per Génova contra Sánchez i un mes abans del congrés del PP, que ha de servir per reforçar el lideratge d’Alberto Núñez Feijóo, lideratge que malgrat l’esforç fet per Génova no acaba d’agafar embranzida i que es veu molt condicionat per figures com Ayuso.

Iván Espinosa de los Monteros, exportaveu de Vox al Congrés i avui allunyat de la cúpula de Santiago Abascal, és un altre dels protagonistes del fòrum, on presentarà una ponència sobre el lloc d’Espanya al món. Espinosa és molt actiu per intentar acostar PP i Vox, que és la pretensió de molts dels qui assistiran al fòrum.

Més pressió per a Feijóo des de tots els racons de l’univers ultra. Per demostrar-ho, només cal esmentar dues aportacions més. L’economista Ramón Tamames -candidat frustrat a la Moncloa en la moció de censura presentada per Vox- dissertarà sobre la Hispanitat. Finalment, el presentador televisiu i especialista en fenòmens paranormals Iker Jiménez intervindrà sobre la situació dels mitjans de comunicació. Si al PP no segueixen les “instruccions” d’aquests ultraliberals, poden entrar en joc els mals esperits.