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Catalunya enviarà 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela pels terratrèmols

Internacional

  • Camions de bombers participants a l'operatiu de l'incendi de Sanaüja

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juny de 2026 a les 10:18
Actualitzat el 26 de juny de 2026 a les 10:20

La Generalitat enviarà aquest mateix divendres 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, després que el país andí patís dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus en la matinada de dimecres a dijous. Així ho ha anunciat Illa en unes jornades a Barcelona sobre els Fons Next Generation, on ha aprofitat per reiterar la solidaritat del Govern i de la societat catalana amb tots els veneçolans. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d’urgència entre les runes que han deixat els terratrèmols. Així mateix, es reunirà amb entitats veneçolanes aquest divendres “a primera hora de la tarda”.

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