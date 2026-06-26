Catalunya enviarà 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela pels terratrèmols

La Generalitat enviarà aquest mateix divendres 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, després que el país andí patís dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus en la matinada de dimecres a dijous. Així ho ha anunciat Illa en unes jornades a Barcelona sobre els Fons Next Generation, on ha aprofitat per reiterar la solidaritat del Govern i de la societat catalana amb tots els veneçolans. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d’urgència entre les runes que han deixat els terratrèmols. Així mateix, es reunirà amb entitats veneçolanes aquest divendres “a primera hora de la tarda”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nQuè explica el doble terratrèmol de Veneçuela sobre futurs grans sismes? Neus Climent\r\n\r\n